Giran otra orden de captura para Genaro García Luna: Loret de Mola; Luna fue autor del montaje de Florence Cassez, señalan

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Loret de Mola reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) giró una segunda orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, a quien el periodista calificó como "el todopoderoso secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón".

Según el ex conductor de Televisa, Luna es uno de los personajes contra quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfocado sus baterías, identificándolo como símbolo de la corrupción del calderonato y de la colusión de autoridades con criminales.

Cabe recordar que Loret de Mola transmitió en su programa Primero Noticias el arresto de la ciudadana francesa Florence Cassez cuando era acusada de secuestro.

Tiempo después el reportero tuvo que ofrecer disculpas porque se reveló que todo fue un montaje organizado por el funcionario caído en desgracia García Luna, quien ahora está arrestado en Estados Unidos acusado de recibir millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa.

"Esta nueva orden de aprehensión, de acuerdo con las mismas fuentes, tiene que ver con la acusación —ha sido pública en la conferencia mañanera de López Obrador— de que hubo una escandalosa corrupción en la operación de los penales federales, que estuvieron bajo la responsabilidad de García Luna mientras fue secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios, mejor conocidos como PPS", detalla Loret de Mola.

El conductor y compañeros de Víctor Trujillo, "Brozo", en LatinUs, agregó que también la denuncia de la FGR están incluídos empresarios.

"La FGR empujó con más fuerza el expediente de Genaro García Luna y ya consiguió la segunda orden de aprehensión. El otro expediente, el de los empresarios, no recibe el mismo impulso. Según me revelaron las mismas fuentes oficiales, aparecen varios nombres muy conocidos en México, lo mismo relacionados con medios de comunicación que con desarrolladoras de viviendas, lo mismo dueños de empresas que han sido objeto de escándalo en sexenios pasados como quienes crecieron exponencialmente sus fortunas gracias al negocio de servir comida y ofrecer servicios en los penales".

No me di cuenta de que el arresto de Florence Cassez fue un montaje: Carlos Loret de Mola tras comparecer

Carlos Loret de Mola dijo el año pasaado que no se dio cuenta de que el arresto de Florence Cassez fue un montaje.

"Ayer martes 27 (octubre) comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años", dijo el periodista en su cuenta de Twitter.

Agregó:

"Yo cometí un error, no me di cuenta que aquello era un montaje, pero rechazo haber sido cómplice de una escenificación. Uno comente errores, este fue el más grave y lo he reconocido y he pedido disculpas".

De Mola también acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores de que lo acosan usando el tema Cassez y el montaje.

El caso

Durante el programa “Primero Noticias” de Loret de Mola, el 9 de diciembre de 2005, se mostró “en vivo” la captura de presuntos integrantes de la banda de secuestradores “Los Zodiacos”, a manos de la anterior Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Durante la redada también se detuvo a Florence Cassez, ciudadana francesa y pareja sentimental de Israel Vallarta.

El montaje de su captura fue parte de la argumentación de su defensa y familiares para lograr liberarla.

En aquel entonces, el titular de la AFI era Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Supuestamente, fue García Luna quien recreó la aprehensión de los “delincuentes” para el programa de Loret de Mola.

El periodista declaró hasta el 21 de enero de 2013 que, con un análisis más “minucioso”, se podría haber descubierto el engaño.

“En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que se pudo haber descubierto el engaño (…) no lo hice y lo lamento”.