Gerardo Fernández Noroña se accidenta en montaña, “casi me mato”

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Gerardo Fernández Noroña sufrió un accidente en la montaña, “casi me mato”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña publicó en redes sociales que sufrió un accidente este lunes, en un recorrido que hizo por la montaña, por lo que casi se mata y se puso un "mega madr...".

Casi me mató hoy en la montaña. Bueno, exagero, solo me desbarranqué y me puse un mega madr...", escribió el aspirante presidencial para 2024.