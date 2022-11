Gerardo Fernández Noroña reacciona a defensa de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Fernández Noroña coincide con AMLO en la necesidad de “educar” a los ricos.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien fue increpado en días pasados por hacer sus compras en un City Market.

En el Salón Tesorería, López Obrador expresó que "la verdad sí hace falta educar" a los ricos.

Y le empiezan a reclamar: ‘oiga, usted y por qué está aquí’, a Noroña, pero señoras, pero eso es real ‘porque el que lucha por una causa justa, el que está a favor de los pobres pues no debe usar zapatos sino huaraches; no se puede poner traje, no puede viajar en avión’, a mí me lo han hecho", declaró López Obrador.