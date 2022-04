Gerardo Fernández Noroña denuncia daños a su camioneta dentro de un estacionamiento

CIUDAD DE MÉXICO.-Gerardo Fernández Noroña acusó que su camioneta fue dañada cuando se encontraba dentro de un estacionamiento público el pasado 25 de abril.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado federal por el Partido del Trabajo compartió una fotografía en donde se ve cómo la llanta delantera izquierda no está mientras que el rin se ve roto y montado aún sobre el disco de la llanta, así como los birlos de la rueda.

Éste es el daño que le hicieron a la camioneta estando en el estacionamiento”, mencionó el legislador.

Critican valor del vehículo

Sin embargo, la publicación de Fernández Noroña llamó la atención de distintos usuarios de redes sociales quienes señalaron que su camioneta gris que fue dañada es tipo Volvo, cuyo precio supera el millón de pesos,.

Frente a la ola de comentarios negativos que recibió para reprocharle el valor de su vehículo, Fernández Noroña respondió que lo está pagando con un crédito bancario.

"Mire usted, pues no. Es la versión más elegante, es 2021 y me costó 1.5 millones. No tengo porque informarlo por esta vía, pero la estoy pagando con un crédito de @HSBC_MX”, agregó.

Cabe destacar que esta es la tercera vez que el diputado comenta que es víctima de una agresión, pues el año pasado según su testimonio una piedra alcanzó su camioneta cuando se dirigía al municipio de Atlixco.