Gerardo Fernández Noroña acusaba desde años atrás a Genaro García Luna de vínculos con "El Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO.-El diputado del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, denunció desde hace varios años a Genaro García Luna de estar involucrado con el narcotráfico.

Entre los años 2009 y 2011, Noroña, acusó al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (en el gobierno de Felipe Calderón), de haber sido uno de los tantos cómplices de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán.

Fernández Noroña en el 2009 le dijo: “¡Es usted un cobarde y a usted, García Luna, le repito que es usted un asesino!”

“Puedo subir a tribuna a sostener que (usted,) García Luna, es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara, así es que no hay un acto de cobardía, se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente, no hay ningún acto de cobardía”, denunciaba el diputado en aquel momento a García Luna.

En el año 2010 el legislador del PT le dijo que tenía una larga lista de funcionarios que trabajaban con Luna y Calderón involucrados en actos de corrupción que tenían que aclarar, así como las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policiacos.

En el año 2011 Noroña decidió acudir a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a denunciarlo penalmente.

“He decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente. ¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales, sepan dónde están quienes trafican drogas, sepan si hay casas de seguridad, sepan dónde se mueve “El Chapo” Guzmán ¡y la Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública no sabe nada..!? Cuando Calderón dice que va a agarrar al “Chapo”..., ¡lo agarrará de la mano, porque es su cómplice! ¿Quién es el socio fundamental del “Chapo”: Usted o Calderón o los dos..? Le he dicho en su cara, permamentemente (a García Luna).., que es un asesino; que está vinculado al narco, al grupo del “Chapo” Guzmán, que es uno de los peores delincuentes que hay en el País y de los más peligrosos; que vivimos el mundo al revés. Se lo he dicho reiteradamente y usted no ha respondido a esto. Y se lo he dicho de frente, no se lo mando a decir. Pero además, Anabel Hernández, con mucha valentía, en el libro que le di (a usted) señala desde el capítulo nueve todos los delitos en que usted está involucrado. Es falso que usted combate al crimen organizado, usted está aliado al “Chapo” Guzmán. Sólo el 1.6 por ciento de los detenidos tiene que ver con ese cártel que es, según la información de ustedes mismos, el más poderoso del país”.

Fernández Noroña agregó:

“Voy a terminar. Le vuelvo a decir en su cara, señor García Luna, que es un hampón, uno de los criminales más peligrosos que están en el país. Y qué bueno que está ya —dado que los tribunales nacionales no hacen justicia— en los tribunales internacionales una denuncia contra él por crímenes de lesa humanidad”.

Este día el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue acusado en la ciudad de Nueva York por cargos de que aceptó sobornos millonarios del cártel de Sinaloa, liderado por el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, para dejarlo operar con impunidad en el país.

García Luna, de 51 años, fue acusado por la fiscalía federal de Brooklyn de tres cargos de asociación ilícita para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

El lunes, García Luna, quien reside en Florida, fue detenido por agentes federales en Dallas, donde hizo una primera comparecencia el martes por la tarde. Renunció a su derecho a una audiencia de identificación y permanecerá detenido mientras espera una audiencia de fianza programada el 17 de diciembre.

Tras la audiencia el martes, la abogada del acusado Rose Romero se negó a hacer comentarios.

Los fiscales de Brooklyn dijeron que buscarán trasladar al exsecretario a Nueva York, donde “El Chapo” fue enjuiciado en 2018. Durante ese juicio, el exmiembro del cártel Jesús Zambada declaró que entregó personalmente por lo menos 6 millones de dólares a García Luna, por encargo de su hermano mayor, el capo Ismael “El Mayo” Zambada.

El dinero fue entregado durante dos encuentros en un restaurante de México entre inicios de 2005 y fines de 2007, añadió.

En un comunicado en el que anunció los cargos contra García Luna, el fiscal federal Richard P. Donoghue acusó al exsecretario de proteger al cártel “cuando controlaba la policía federal mexicana y era responsable de garantizar la seguridad pública en México”.

La fiscalía señaló que otros testigos que cooperaron en el caso han confirmado que el cártel le pagó a García Luna decenas de millones de dólares a cambio de permitirles mandar toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

El cártel “obtuvo, además de otras cosas, una ruta segura para sus cargamentos de droga, información sobre las investigaciones policiales en torno al cártel e información sobre cárteles rivales”, señala el documento judicial.

Agrega que “para el momento en que el acusado se mudó a Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares que era incongruente con el salario de un servidor público en México”.

De 2001 a 2005, García Luna encabezó la Agencia Federal de Investigaciones, y de 2006 a 2012 fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que controlaba a la policía federal.

García Luna fue visto como el hombre clave de la guerra contra el narcotráfico de 2006 a 2012 emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón. Como secretario de Seguridad Pública, fue uno de los miembros más temidos del gobierno del mandatario, pero durante años se vio perseguido por acusaciones sobre sus vínculos con los narcotraficantes.

El gobierno de Calderón fue reprochado por no perseguir al cártel de Sinaloa con la misma energía que a sus rivales. Calderón siempre rechazó esas críticas.

El expresidente tuiteó el martes que no estaba al tanto de los detalles de los cargos contra García Luna.

“Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley”, escribió.

“El Chapo” Guzmán fue declarado culpable de cargos relacionados con una enorme confabulación para el tráfico de drogas que sembró muerte y caos durante más de dos décadas. Hace unos meses fue sentenciado a cadena perpetua.