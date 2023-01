Genaro García Luna tenía doble vida y en una ayudaba a los narcos, acusan

NUEVA YORK.-Este lunes comenzó en Nueva York el juicio contra Genaro García Luna, ex mano derecha de Felipe Calderón.

En los argumentos iniciales los fiscales acusaron al ex secretario de Seguridad Pública, de ayudar a los narcos cuando trabajaba en el gobierno.

Los acusadores centraron los señalamientos en el supuesto papel de García Luna como facilitador del Cártel de Sinaloa.

La defensa destacó la falta de pruebas contundentes que vinculen al acusado con los sobornos.

García Luna se sentó mirando al jurado mientras cada lado presentaba sus argumentos, según reporta el periodista Keegan Hamilton, de la revista Vice.

Good morning from day 4 of Genaro García Luna’s trial.



Opening statements set for this morning, followed by the first witness. Will it be the person allegedly involved in cannibalism, or the one who believes in aliens?



Stay tuned… https://t.co/FuilVsKzXf @VICENews pic.twitter.com/eMSSlQEkc0— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) January 23, 2023

Mientras se le encomendó trabajar para el pueblo mexicano, tenía un trabajo. También tenía un segundo trabajo, un trabajo más sucio, un trabajo más lucrativo: tomó millones de dólares en sobornos en efectivo para permitir que el mayor cártel de drogas en México para enviar toneladas, toneladas literales de cocaína, a los Estados Unidos”, dijeron los acusadores.

Los fiscales indicaron que la evidencia muestra que los policías federales mexicanos descargaron cocaína personalmente en el Aeropuerto de la CDMX (AICM).

También dicen que a los miembros del cártel se les permitió usar uniformes de la Policía Federal con insignias y "sirvieron como mercenarios armados para eliminar a los enemigos que el cártel quería eliminar".

El abogado defensor César de Castro le comentó al jurado en su apertura que: "No hay dinero. No hay fotos. No hay videos. No hay mensajes de texto. No hay correos electrónicos. No hay registros... No hay evidencia creíble, creíble y plausible de que el Sr. García Luna ayudó a los cárteles".

De Castro indicó que el caso de la fiscalía se basa en "rumores, especulaciones y las palabras de los criminales más grandes del mundo, muchos de los cuales fueron arrestados y extraditados por el señor García Luna".

El abogado señaló “que los testigos cooperantes del cártel llamados por el gobierno buscan venganza contra García Luna: “Quieren ser los últimos en reír y quieren su ayuda para hacerlo””.