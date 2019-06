Gatos de Palacio Nacional no desaparecerán: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Palacio Nacional continuará abierto a los visitantes cuando se mude la familia presencial y los gatos que viven en los patios del recinto continuarán en el lugar, aclaró el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente precisó que él y su familia vivirán en un departamento “muy reducido” y que no se limitarán las visitas guiadas que se realizan diariamente.

No se va limitar a nadie, las visitas a Palacio. Me río porque están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos de Palacio, nada de eso”, dijo.

López Obrador precisó que se mudará a Palacio cuando su hijo menor concluya el ciclo escolar, pero que no descuidará su casa actual.

“Con la idea de no abandonar la casa. Cuando tenga mucho trabajo aquí, que a veces sucede, y es frecuente, irme a la casa y regresar, siempre es más trabajo el quedarme aquí, que ya lo he hecho, ya me he quedado en varias ocasiones, me ayuda mucho porque me evito el tráfico”, dijo.

El mandatario indicó que en la mañana hace 25 minutos de trayecto de su casa a Palacio Nacional, pero en ocasiones pasa en el tráfico hasta una hora o más, dependiendo de la hora.