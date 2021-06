Gatell se convirtió en nuestro maestro, es un ejemplo de servidor público: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante la conferencia matutina de este 15 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó un momento para reconocer la labor que ha desempeñado el susbsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien estuvo al frente de 450 conferencias vespertinas para informar sobre la situación de Covid en México.

AMLO aseguró que, el subsecretario se convirtió en "nuestro maestro, orientándonos, informándonos", ya que durante mucho tiempo estuvo informando todas las tardes-noches.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Lo considero un profesional de primer orden, un hombre con conocimiento de su profesión, un destacado médico especialista, un hombre honesto, responsable, un ejemplo de servidor público", mencionó.

López Obrador acusó que a Gatell le tocó resistir provocaciones de todo tipo por parte de "adversarios" y sin embargo salió adelante, por lo que aseveró estar muy contento con su trabajo y su desempeño para conducir el proceso.

"Levantamos el sistema de salud del suelo"

Además, denunció que su gobierno tuvo que levantar el sistema de salud, el cual aseguró estaba en el suelo. "No había camas, no había equipos, no había médicos, no había enfermeras, no había nada", subrayó.

AMLO aseguró que desde la pandemia han sido "tiempos de zopilotes", debido a que ha habido mucha desinformación respecto al tema, y aprovechó para destacar que México ha tenido menos fallecidos por Covid que países como Perú, Brasil, Colombia, EU, Italia y Reino UNIDO.

También indicó que las conferencias vespertinas ya no se realizarán debido a que está bajando la pandemia. Sin embargo, dijo que los titulares de Salud siguen manteniendo reuniones todos los lunes y los jueves para dar seguimiento al tema y ver qué estrategias seguir.