Gatell divulgaría fórmula de ex secretarios para controlar Covid-19, si la comparten

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia de prensa sobre Covid-19 en México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respondió sobre la reunión en línea de ex secretarios de Salud que dicen tener un plan para controlar la epidemia en 6 u 8 semanas.

El funcionario de Salud declaró que prácticamente todo el mundo sigue enfrentando la pandemia a excepción de China, citó ejemplos como en India o "el vecino" Estados Unidos que se ubican como los países con mayor número de contagios de coronavirus en el mundo.

López-Gatell señaló que en caso de que ellos tengan la fórmula, él lo leerá con gran interés.

Si hay un grupo selecto de ex secretarios de Salud que tienen la fórmula para controlar la epidemia en 6 a 8 semanas leeré el documento con gran interés; no me lo han hecho llegar".