García Luna se reunía con Carlos Salinas de Gortari: Periodista Anabel Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes 20 de enero, la periodista Anabel Hernández sostuvo en el programa "Los Periodistas" que Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública (SSP) juzgado en EU, mantenía reuniones con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, incluso durante el lapso en el que formó parte de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

En información recogida por el portal Sin Embargo, La periodista declaró que si en el juicio de García Luna en Nueva York quieren un "pez gordo", deberían ir por Salinas de Gortari en lugar de Calderón.

Tendría que dar el nombre de peces más gordos. Y nombre más grande que Garcia Luna, sólo un ex Presidente (…) García Luna visitaba la residencia de Salinas de Gortari, antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Y ahí estamos hablando ya de otros niveles de corrupción, de cosas mucho más importantes”.

Según sostiene Hernández, que dio detalles en su libro "Los Señores del Narco", 10 años atrás tenían indicios de que García Luna trabajara para el Cártel de Sinaloa.

No se puede entender la protección a Joaquín Guzmán Loera o a Ismael Zambada, al Vicentillo, sin la protección a García Luna. Esa es la llave secreta del proceso judicial que se está llevando a cabo en Nueva York contra Genaro García Luna. Una cosa está directamente coligada con la otra. Proteger a Genero era proteger al cartel. Hubo titulares de la DEA que durante el sexenio De Vicente Fox y Felipe Calderón, eran parte del plan para proteger a García Luna y al Cártel de Sinaloa”.

Hernández califica de interesante el conocer si los acuerdos para proteger a García Luna, por parte de las autoridades de EU, han concluido.

La periodista añade que las indagatorias contra García Luna iniciaron, por lo menos, desde 2014.

Además de que todo tuvo mayor impulso cuando Iván Reyes Arzate, ex colaborador de García Luna, fue detenido en Texas, pues el ex comandante de la Policía Federal facilitó información en la que presuntamente el ex titular de SSP recibía sobornos de parte de cárteles de droga.

Anabel también asegura que Felipe Calderón conocía las dudas que García Luna generaba a las autoridades estadounidenses.

Finalmente, Anabel Hernández considera a Genaro García Luna como "pieza clave" apara comprender la violencia que azota al país, al ser un "individuo inmerso en el sistema".

García Luna es un hombre inserto, que está metido en el sistema mexicano, desde 1989, cuando empezó a trabajar en el Cisen. Que es un hombre que fue criado, alimentado, para hacer el trabajo sucio”.

Con información de Sin Embargo.