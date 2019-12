García Luna no actuó solo, tejió red de protección al Cártel de Sinaloa: Durazo

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, dijo que a través de trabajos de inteligencia "rastrean" todas las áreas de la dependencia para que no quede ningún cómplice del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada.



Entrevistado esta tarde después de inaugurar la XXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, el funcionario comentó que recopilan referencias históricas, profesionales, políticas del personal de la SSPC.



Aseguró que no se cometerá ninguna injusticia contra el personal de la SSPC, porque muchos de ellos son "profesionales de carrera con independencia de los tiempos en los que entraron.



"Estamos hablando de aquellos que llegaron personal o políticamente, o complicitariamente, comprometidos con el ex secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna), en absolutamente en todas las instancias estamos trabajando en este proceso de depuración", afirmó.



Durazo Montaño señaló que García Luna no actuó solo, sino que tejió una red de protección al Cártel de Sinaloa, cuando ocupó diversos cargos relacionados con la seguridad pública.



"Sería ingenuo suponer que actuó en solitario. No hay quién pueda brindar protección a una organización criminal mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el Cártel de

Sinaloa sino es a partir de una red de protección", sostuvo.



El titular de la SSPC mencionó que hay renuncias en la dependencia a su cargo, pero no precisó cuántas y qué funcionarios dejaron el cargo.



"Han habido renuncias, no a raíz de esto, pero muy seguramente vinculadas con esto", expuso.

Indicó que "no podría adelantar cifras pero hay que recordar que el exsecretario pasó por el CISEN, con responsabilidades relevantes, luego formó parte de la AFI, como director, y luego fue secretario de Seguridad Pública".



Y añadió: "Estamos rastreando todo ese proceso, de tal manera que no quede en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana absolutamente ningún cómplice".