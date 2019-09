Garantiza AMLO programas sociales en presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que los recursos para todos sus programas sociales están previstos para este año y el próximo.

Durante la conferencia de prensa matutina el mandatario refrendó su compromiso de combatir la corrupción y los malos manejos del dinero público, así como de mantener un gobierno austero.

Vamos muy bien, afortunadamente vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo. Esto es posible porque nos está resultado la fórmula de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero”, dijo.

López Obrador afirmó que las pensiones para adultos mayores y becas para estudiantes y personas con discapacidad están garantizados en el Paquete Económico de 2020.

El Presidente aseguró también que no faltarán medicinas, médicos, que se terminarán de construir centros de salud, hospitales y que se terminarán de basificar a todos los trabajadores con un aumento en el presupuesto para Salud de 40 mil millones de pesos.

“Está garantizado que no va aumentar la deuda pública, no ha aumentado ni aumentará el año próximo; que no aumentarán los impuestos en términos reales, no han aumentado en este año ni en el que viene”, aseguró.

Los precios de gasolinas, el gas y la luz tampoco se incrementarán en términos reales, dijo.

“No habrá déficit, esto nos permite que se mantenga estable el peso en este año…vamos a rescatar a Pemex (Petróleos Mexicanos), ya empezamos, ya se logró estabilizar la producción petrolera. Lo que no se había logrado en 14 años ya se logró en nueve meses”, indicó.

López Obrador lamentó los recursos que se destinaron en el presupuesto para pagar el servicio de la deuda pública.