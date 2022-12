Gabriela Escamilla denunció el abuso sexual contra su sobrina y es detenida

GUADALAJARA, Jal.- Gabriela Escamilla Zenteno está decidida a seguir adelante con la denuncia que interpuso ante la Fiscalía de Justicia de Jalisco por el abuso sexual que sufrió su sobrina desde que tenía cinco años de edad y cuyo agresor es su propio padre, quien es proveedor en Jalisco donde, dijo, goza de plena libertad a pesar del ilícto que cometió.

El caso de Gabriela se hizo viral en redes sociales, luego de que usuarios exigieran su libertad con el hashtag #JusticiaParaGaby, luego de que fuera detenida tras denunciar a su hermano por abuso sexual.

“No me van a amedrentar ni achicar para no continuar con la demanda. Me enteré que el agresor y su gente le están queriendo dar públicamente otro sentido a este caso. Yo no me manejo con dimes y diretes, pero ya lo están queriendo hacer así. Para mi estos son actos de cobardía”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.