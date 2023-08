GUADALAJARA: Secuestran y matan a 5 jóvenes en Lagos de Moreno, confirma Reforma

GUADALAJARA.- Cinco jóvenes de Lagos de Moreno, en Jalisco, en la región de Los Altos, que habían sido reportados como desaparecidos el viernes, fueron asesinados, según videos viralizados ayer.

Las víctimas fueron reconocidas en los videos por sus familiares. Ellos son Roberto Olmeda y Diego Lara, ambos de 20 años de edad; Uriel Galván, de 19; Jaime Adolfo Martínez, de 21 años y Dante Cedillo Hernández, de 22.

Eran amigos desde niños y como estudiantes universitarios frecuentaban El Mirador de la Colonia San Miguel, de esa localidad jalisciense, donde habían quedado de reunirse con otro compañero luego de acudir a la Feria del municipio.

Los jóvenes fueron secuestrados en ese lugar la noche del viernes 11 y fue el lunes 14 que se divulgó en redes sociales una fotografía donde aparecen golpeados y amarrados, además de un video en donde son asesinados.

En el video se exhibe cómo son obligados a golpearse e incluso, uno de los muchachos es forzado a asesinar a sus compañeros.

Ayer, la Fiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, afirmó que los familiares identificaron a las víctimas.

En la publicación, hecha en una cuenta de Facebook, aparecieron las letras "MZ", asociadas a Ismael "El Mayo" Zambada, del Cártel de Sinaloa, grupo que sostiene una guerra con el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Los Altos.

Sobre la investigación, el Fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez, dijo que encontraron el carro quemado de otra de las víctimas, en la carretera Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, en el primer municipio.

"En el interior (además) se localizaron algunos restos, se presume, son humanos", sostuvo.

Previamente se había encontrado otro de los coches que utilizaron los jóvenes para ir a la Feria en Lagos.

Las autoridades también aseguraron una casa en la que había placas de vehículos robados y droga, aunque no detallaron la relación con los desaparecidos.

El titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Ricardo Sánchez, añadió que el Estado pedirá que la FGR atraiga el caso.

Sin embargo, tanto el homicidio doloso como la desaparición son del fuero común.

En el Gobierno estatal de Enrique Alfaro, se han acumulado los anuncios de que Lagos de Moreno sería "blindado" ante la delincuencia, pero las promesas no han servido.

Este municipio es la "joya de la corona" para los grupos de la delincuencia organizada, pues tiene carreteras que conectan con puntos como el centro de Jalisco, el noroeste, noreste y centro de la República, y la zona industrializada de Guanajuato.

Yo les pido, por favor, que me lo regresen, el dolor es muy grande y ya no podemos más, siguen pasando los días y las horas y no tenemos algo concreto, no nos confirman nada, solamente queremos ya tenerlos aquí", aseguró Ana.