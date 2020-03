Funcionario de la FGR es despedido tras solicitar medidas contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras presentar un escrito donde solicitaba mejores medidas para enfrentar la pandemia del Covid-19, un oficial ministerial de la Unidad Antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada fue despedido.

Jesús Alejandro Orduña Padilla, oficial ministerial que realiza funciones de auxiliar del agente del Ministerio Público Federal presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras su despido.

De acuerdo con el servidor público, el pasado 20 de marzo presentó una petición junto a 47 compañeros dirigida al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, donde solicitaban mejoras en las medidas presentadas para afrontar el coronavirus.

“Es el caso que recibí una llamada a mi teléfono celular en la cual me dijeron que me presentara en el área de recursos humanos el día 27 de marzo, situación que me causó asombro; al llegar ahí, me dijeron que por instrucciones de Guillermo Terán Pulido, titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, el contrato que acabo de firmar en días anteriores que abarca el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2020 ya no sería tramitado.

“Debería entregar con esta fecha y de manera inmediata mis bienes institucionales como computadora y credencial, porque ya no seguirá laborando, refiriéndome el personal de recursos humanos de manera burlona y prepotente que era una instrucción del titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, porque firmé una petición dirigida al Fiscal General de la República donde se pedía acciones y medidas para la contingencia”, según detalla la queja presentada ante la CNDH.

Orduño Padilla solicitó a la CNDH su intervención debido a que sus derechos humanos y laborales fueron violentados por parte de las autoridades.

Por su parte, agentes del Ministerio Público Federal, Oficiales Ministeriales y otros servidores públicos acusaron que no existen las condiciones mínimas de higiene al interior de las instalaciones de la Seido.

Asimismo añadieron que el personal que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está en riesgo debido a que tienen contacto directo con miles de usuarios y posibles portadores del virus.

