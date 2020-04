Funcionario de CDXM que no quiera entregar su aguinaldo no lo va a hacer: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, apoya el plan de reactivación económica presentado por el presidente López Obrador el día de ayer, ante la contingencia sanitaria por Covid-19.

Sin embargo, en lo referente a retirar el aguinaldo a los altos funcionarios, dijo que no será obligatorio porque es en contra de la Ley Federal del Trabajo:

Quien no quiera hacerlo no lo va a hacer, no se puede hacer por decreto por la Ley [Federal] del Trabajo”.