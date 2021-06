Función Pública debe dar información de sancionados por el caso Odebrecht: INAI

CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Secretaría de la Función (Pública (SFP) buscar y entregar los documentos que den cuenta de las personas físicas y morales sancionadas por el caso Odebrecht, entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de febrero de 2021, así como el tipo de sanción y fecha en que fue impuesta.

El comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, mencionó que esta solicitud de información se constituye como seguimiento a las acciones que se siguen realizando para combatir la corrupción en el País.

Al presentar el caso ante el Pleno, expuso que, a nivel mundial, diversos seguidores públicos han sido sancionados por el caso Odebrecht, como el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión en 2017, y el ex gobernador de la región andina de Áncash, en Perú, César Álvarez, sentenciado a ocho años y tres meses de cárcel en 2019.

INAI destacó que Emilio Lozoya fue inhabilitado por 10 años para su desempeño en cargos públicos

Guerra Ford recordó que, en México, las empresas Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional S.A. de C.V. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. fueron inhabilitadas para participar en contrataciones públicas de carácter federal desde abril de 2020.

También, en mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública impuso una sanción al ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por lo que fue inhabilitado por 10 años para su desempeño en cargos públicos. Además, actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República.

Función Pública no proporcionó los documentos requeridos; deberá hacer una nueva búsqueda

En respuesta a la persona interesada en conocer la información, la SFP señaló que no localizó un documento con las características y el nivel de detalle requerido. No obstante, informó que se han impuesto más de una docena de sanciones a ex funcionarios, personas físicas y empresas.

Inconforme porque la Función Pública proporcionó información general y no los documentos que se dan cuenta de sus acciones para sancionar a los involucrados en el caso Odebrecht, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.

En el análisis del caso, el INAI determinó que la dependencia no llevó a cabo el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia, pues no consultó a todas las unidades administrativas competentes.

Por ello, concluyó que la SFP debe tener registros, documentos y expedientes sobre las sanciones impuestas, por lo que el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Secretaría de la Función Pública y le instruyó hacer una búsqueda en sus archivos, a fin de que proporcione al particular los documentos que contengan la información requerida.