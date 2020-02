Fugas de reos ponen en evidencia fallas e incapacidades de autoridades

CIUDAD DE MÉXICO.- La liberación de presuntos delincuentes en el País por deficiencias en el procedimiento de arresto o la integración de los expedientes judiciales pone en evidencia las fallas e incapacidades de las autoridades policiales y ministeriales.



Las fallas incluyen el llenado de informes con datos erróneos o falsos sobre la forma en que ocurrieron las detenciones, hasta la judicialización de expedientes endebles que se "caen" por no acreditar hechos y conductas delictivas.



María Novoa, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, señaló que la liberación de detenidos también hace patentes debilidades de gestión institucional, vicios, malas prácticas y hasta corrupción.



"Otra vez estamos acumulando una cantidad de casos fallidos, como nosotros les llamamos, donde esencialmente el problema no es del sistema penal acusatorio, sino de cómo están funcionando los operadores", advirtió.

"Está ya muy identificado el problema y no vemos acciones precisas de parte de la autoridad para resolver la incapacidad que tiene el primer respondiente y después el Ministerio Público. Tenemos evidencia definitivamente de incapacidad".



El caso más reciente fue el de Óscar Andrés Flores, conocido como "El Lunares" y presunto líder de La Unión Tepito, fue liberado el sábado por un jueza federal al acreditarse -mediante un video- que su captura no ocurrió como lo reportó el Ministerio Público.



Sin embargo, la Procuraduría capitalina lo reaprehendió tan pronto abandonó el penal federal del Altiplano.



"En las audiencias vemos que la debilidad no es del juez, sino del Ministerio Público, que no está haciendo su labor, su trabajo de forma efectiva, no es un problema de los jueces, el problema es que no logra acreditar con evidencia y con argumentos el MP frente al juez", añadió Novoa.

Carlos Mendoza, académico y consultor en seguridad, señaló que este tipo de liberaciones son una "deficiencia sistémica" que no se ha logrado corregir por factores como las malas prácticas que persisten en las Policías y Ministerios Públicos.

"Insisten en actuar y operar de forma arbitraria, sin seguir los procedimientos establecidos en los códigos respectivos y por supuesto en sus protocolos de actuación. Tampoco se ha terminado de capacitar, de formar y de habituar a los policías en el nuevo sistema", dijo.

"Antes este tipo de hábitos los podían ocultar en el sistema mixto, pero ahora en el sistema acusatorio sin duda que es verdaderamente complicado, máxime cuando muchas de las evidencias que presta la tecnología como los videos, ponen evidencia contradicciones entre los reportes escritos y lo que realmente ocurre en las calles".