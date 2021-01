Fuerzas Armadas y Guardia Nacional cuidarán que nadie se valga de influyentismo para vacunarse: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En la vacunación contra Covid-19 en las comunidades más alejadas y en las cabeceras municipales participará la Guardia Nacional, la Secretaría de la Marina y de la Defensa para cuidar que no haya abusos y “vivales” que pretendan vacunarse gracias a influyentismo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre la estrategia del gobierno para evitar abusos en la aplicación de la vacuna, como los que se han denunciado en los últimos días.

“La brigada va a cuidar que no haya abusos, todos vamos a cuidar eso, incluso los lugares en donde va a permanecer la vacuna, los centros de refrigeración, no es de que se va a dejar en cualquier parte, no, va a haber vigilancia en todo”, dijo.

Las brigadas estarán compuestas por 12 personas, entre ellas cuatro promotores sociales de los programas sociales, dos del sector Salud, cuatro de las Fuerzas Armadas; tres de la Secretaría de la Defensa y uno de la Secretaría de Marina y dos voluntarios.

“La Guardia Nacional va a participar por completo en todo el operativo de vacunación, a cuidar las vacunas, para que no haya desvíos o no haya maldad de gente que quiera que las cosas no se hagan bien. Entonces, vamos a estar muy pendientes; pero, sobre todo, nos va a ayudar la misma gente del pueblo”, dijo.

López Obrador explicó que la aplicación de la vacuna es “cuestión de tiempo, no es cuestión de influencia”.

“No es cuestión de dinero, de que ‘como yo tengo el dinero a mí me van a vacunar primero’ o de vivales que de repente quieran presumir: ‘Yo ya me vacuné porque hice trampa’. Eso antes se celebraba, ahora se estigmatiza, se condena esa actitud. Ya no hay influyentismo, no hay amiguismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras”, aseguró.