"Fue inmoral venta de ventiladores que realizó hijo de Bartlett": PT

CIUDAD DE MÉXICO.-El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, estableció que al menos en percepción fue inmoral o inadecuada la operación de venta de ventiladores que realizó León Manuel Bartlett Álvarez, por lo que es un asunto que debe investigarse.

Esa percepción no es la realidad, expuso, pero "que se investigue a fondo, que se vea si hay irregularidades en la licitación, asignación o como haya sido, en el precio. Que se investigue y sancione a los responsables no importa si es apellido Bartlett o no es apellido Bartlett".

Cuestionado respecto a si es aceptable moralmente hacer negocio con la pandemia y la necesidad de equipo médico, el legislador consideró que Bartlett Álvarez, si bien es un empresario, en todo caso debió evaluar su participación en la operación comercial, en la que supuestamente vendió a sobreprecio el equipo indispensable para salvar vidas.

"No sé exactamente cómo ocurrió, pero como dice el filósofo michoacano Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad?, o sea no había necesidad de meterse en eso, si ya sabes que estás en esa circunstancia, bueno pues para que te dejas que caiga en esa lógica. Ahora si es empresario tampoco puede dejar de hacer negocio", refirió.

Por eso consideró que lo fundamental "es que se aclare para que no haya la duda, porque recordemos que en esta realidad sociológica la verdad no existe, la verdad es la percepción y la percepción es que es inmoral, es inadecuado".

Según versiones periodísticas, el IMSS en Hidalgo asignó de forma directa a Cyber Robotics Solution, propiedad de Bartlett Álvarez, un contrato de 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios, es decir, el costo de cada uno fue de un millón 550 mil pesos, el precio más alto registrado para ese tipo de equipo en comparación con otras compras federales y estatales.

Sin embargo, Sandoval Flores apunta que detrás del escándalo por el sobreprecio de equipo médico está el hecho de que hay quienes están enojados porque Bartlett padre ha frenado privatizaciones.

Este "es un debate de percepciones, como ya se traen en cintura y en una percepción no positiva el apellido Bartlett, ahora con el hijo va a seguir el tema del apellido. Pero centralmente está ubicado porque no tenemos la menor duda de que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Bartlett papá, paró el tema de la privatización del sistema eléctrico".

Sandoval estimó que ahora cuando aparezca el apellido Bartlett "no tengo la menor duda de que va a parecer esta percepción de que se está solapando la corrupción, pero no tengo tampoco la menor duda de que en este gobierno no hay nada que tenga que ver con el asunto de corrupción y nada va a quedar impune".

En tanto, la coordinadora de diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, exigió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que su investigación sobre este caso sí sea "en serio" y no una nueva exoneración "como sucedió con su padre, Manuel Bartlett".

El director de la CFE fue señalado por conflicto de interés y tráfico de influencias, luego de que se dio a conocer que adquirió 25 casas y terrenos a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, por un valor de 800 millones de pesos, pero la SFP lo encubrió, dijo Juárez Piña.

Demandó que no sólo deberá analizarse el sobreprecio de ventiladores, sino la obtención de otros contratos mediante asignaciones directas de diversas dependencias federales durante la actual emergencia sanitaria y por un monto de 162 millones de pesos.