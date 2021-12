Frustración: Comerciante arrojó sus algodones de azúcar al suelo tras no vender nada en todo el día

REYNOSA, Tamaulipas.- A través de redes sociales, un hombre mostró su frustración y desesperación de verse incapaz de llevar el sustento diario a su hogar tras no poder vender nada de su mercancía durante su jornada laboral.

En el video se pueden observar varios algodones de azúcar en el suelo, mismos que fueron recogidos por el hombre tras su enojo para continuar con su trabajo.

La situación del hombre fue contada por una usuaria de Facebook durante la víspera de Navidad, detallando que vio a un comerciante en la calle vendiendo algodones de azúcar y cuando les ofreció su producto, nadie le compró.

Ante la negativa, el hombre se fue caminando y arrojó al suelo sus productos, los pisoteó y brincó sobre ellos con desesperación y luego recogió los que se mantenían en buen estado y siguió con la venta.

Te puede interesar: Guardia de mercado golpea a niño vendedor de aguacates para que no "robe clientes".

Después de recapacitar le compramos los del piso y nos dijo que no había vendido nada en el día. Me quede pensando en lo que pudo sentir, de que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos”, destacó la usuaria en sus redes.