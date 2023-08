Frente Amplio analiza adelantar resultados de la encuesta entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes

MÉXICO.- El Comité Organizador del Frente Amplio por México está considerando la posibilidad de anticipar los resultados de la segunda encuesta con el propósito de determinar cuál de las dos contendientes a la candidatura presidencial, Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes, cuenta con una mejor aceptación entre la población. Esta decisión se tomaría entre el día de hoy, miércoles, y mañana, jueves.

Según Arturo Sánchez, uno de los miembros del Comité, esta medida no estaba en el plan inicial.

Sin embargo, debido a que el proceso de recolección de datos demoscópicos comenzó el pasado sábado 26 de agosto, existe la posibilidad de que los resultados estén disponibles para este miércoles.

Esto permitiría que los resultados se hagan públicos de acuerdo a lo convenido.

La encuesta va muy bien, debería de terminar hacia el día de hoy, vamos a integrar las respuestas con base en un criterio científico y asegurando que se hizo la revisión correspondiente y el número de encuestas necesarias para dar certeza a este ejercicio y estar en condiciones de dar a conocer la información que convenga. Analizamos hacerlos públicos, no era el plan original, sin embargo, vamos a reunirnos los miembros del Comité, recordemos que en el Comité también están los partidos políticos y en este diálogo veremos qué más conviene una vez que tengamos los resultados", detalló.

Sánchez Gutiérrez, afirmó también que ya están listos para realizar las elecciones primarias el próximo domingo, pero detalló que también están preparados para "cualquier escenario", luego de que recientemente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, abordó la posibilidad de que su aspirante, Paredes Rangel, decline en sus aspiraciones.



Pese a ello, pidió no adelantar vísperas, y ser respetuosos de los anuncios que hagan las aspirantes.



Tenemos que ser muy respetuosos de cada una de las etapas, no se pueden adelantar vísperas cuando no tenemos certeza de qué es lo que van a decidir, en qué forma se va a decidir y en qué condiciones lo van a decidir, son determinaciones que le corresponden a los partidos y a los aspirantes, y hasta que tengamos certeza de ello podremos decir "entonces corresponde hacer esto", pero las determinaciones se tomarán llegado el momento, hay mucha inquietud, se quieren tomar decisiones antes de que las cosas pasen, pues no, hay que esperar a que las cosas pasen para darles el desarrollo que corresponden, pero nosotros estamos listos para cualquier escenario", insistió.