Francisco García Cabeza de Vaca se dice "perseguido político"

TAMAULIPAS.-Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien recién dejó el cargo, y por quien la Fiscalía General de la República emitió una orden de arresto, se dijo "perseguido político".

"Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores", dijo el ex mandatario.

García Cabeza de Vaca dejó de ser gobernador de Tamaulipas el pasado 1 de octubre cuando fue relevado en el cargo por el morenista Américo Villarreal.

El PAN lo respalda

Marko Cortés, líder de Acción Nacional, dijo que el PAN condena la persecución política que el gobierno morenista realiza contra Cabeza de Vaca.

"Exigimos respeto a la presunción de inocencia, al debido proceso, que la justicia sea imparcial y no se utilice con tintes políticos, mucho menos como venganza política", declaró.

¿De que acusan a Francisco García Cabeza de Vaca?

Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un juez federal giró orden de aprehensión hace unos meses contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Las fuentes consultadas señalaron que el mandamiento judicial es independiente al proceso que se le sigue a Cabeza de Vaca por el delito de defraudación fiscal, por el que la Cámara de Diputados le inició un juicio de procedencia para quitarle el fuero.

Anteriores señalamientos

Con la suma de acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero, con las que se giró una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, ya se acumulan tres delitos por los cuales se le investiga al ex gobernador tamaulipeco, ya que también se le imputa la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Según una investigación, hace unos meses particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el MP integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la firma RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos.