CIUDAD DE MÉXICO.- Franco Coppola, representante del papa Francisco en México, admitió que durante muchos años la Iglesia mexicana encubrió casos de abusos a menores, por lo cuales más de 271 sacerdotes han sido denunciados.

Pienso seriamente que hubo personas que encubrieron con intención mala. Quiero pensar que también hubo personas que encubrieron sin darse cuenta de lo grave que era un gesto o una mano", explicó el nuncio apostólico a Efe.

Coppola, también informó que ya se trabaja para detectar a los responsables de encubrir al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, señalado de abusar sexualmente de miembros y discípulos de la congregación.

El nuncio apostólico confesó que México fue el primer lugar en el que experimentó este tipo de situaciones, cosa que en otros países nunca tuvo la oportunidad de pensar.

Francisco Coppola admite que Iglesia mexicana encubrió abusos a menores. EFE

"Es una tragedia terrible de la cual puede ser que no fuéramos conscientes. Cada vez que me encuentro con las víctimas me doy cuenta de cuánto es verdad lo que dijo el papa Francisco de que (el abuso) se trata de un asesinato psicológico", dijo.

EN LA ÚLTIMA DÉCADA 271 SACERDOTES HAN SIDO DENUNCIADOS EN MÉXICO POR ABUSO SEXUAL

De acuerdo a información de la Iglesia mexicana, en los últimos diez años, al menos 271 sacerdotes en México han sido denunciados señalados por abuso infantil.

Por estas denuncias, 103 clérigos han sido cesados, 123 tienen expedientes pendientes de conclusión, y 45 no han sido suspendidos.

Para el mes de marzo del 2020 se tenía planeada la visita de una delegación enviada por el papa Francisco, para evaluar y asesorar la lucha contra los abusos sexuales, pero tuvo que ser cancelada debido a la pandemia de coronavirus. Aún así, Coppola, mencionó que esta delegación llegará al País una vez se solucione el problema de la pandemia.

GRACIAS A ESTAS DENUNCIAS AHORA SOMOS MÁS CONSCIENTES

Ante esto se comunicó que varias parroquias ya cuentan con comisiones encargadas de la protección a menores, capacitadas por la conferencia episcopal, además de contar con el asesoramiento de abogados, psicólogos y psiquiatras.

Tras haber contactado con varias víctimas de abusos, Coppola opina que la pederastia "es peor que un asesinato" porque deja consecuencias para toda la vida como "dificultad para relacionarse con las otras personas".

Aún así, el nuncio mexicano, declaró que la revelación de tales hechos ha ayudado a que las personas tomen conciencia de la situación y a sumarse a la postura del papa de cero tolerancia ante estos casos.