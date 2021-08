Fonden: Qué era, por qué AMLO habló de él y para qué servía

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló durante la mañanera de este miércoles 25 de agosto de 2021 sobre el Fonden, Fondo para Desastres Naturales, y señaló que "lo usan los adversarios para estar friegue y friegue".

Al abordar el tema de los damnificados en Veracruz por el Huracán Grace, AMLO afirmó que el gobierno cuenta con los recursos suficientes para atenderlos, resaltando que serán entregados de manera directa y no mediante un fideicomiso como el Fonden.

El mandatario mexicano acusó que Fonden "era un barril sin fondo... de esas partidas manejadas de manera discrecional", además de que aseguró que "servía para que se robaran el dinero los funcionarios, cada vez que había una situación de emergencia a comprar y a comprar carísimo". Por último sentenció "ahora ya no existe y no hay límite, no hay un presupuesto, no hay un techo, es lo que se requiera".

El pasado 28 de julio, la Secretaría de Hacienda (SHCP) oficializó la desaparición del Fonden tras publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Qué era el Fonden y para qué servía

Fonden era parte de los 109 fideicomisos de diversas áreas que fueron modificados o eliminados tras aprobación de la Cámara de Diputados.

Surgió en 1996, como un programa dentro del 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Tres años después, se publicaron sus primeras Reglas de Operación.

Su finalidad, bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, era "apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural", según se leía en la página de la Secretaría de Gobernación, antes de la administración de López Obrador.

Para que alguna entidad, Gobierno estatal o dependencias federales pudiera acceder a los recursos del Fonden tenía que solicitar una 'declaratoria de desastre' o 'declaratoria de emergencia' ante Segob.

Segob, de anteriores gobiernos, también explicaba que los recursos de Fonden se empleaban para la adquisición de diversos materiales, en pro de la población afectada: ropa, medicamentos, alimentos, asimismo para reconstruir hogares o reparar infraestructuras.