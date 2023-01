Flujo migratorio de 2022 rompe récord en México y Centroamérica

CIUDAD JUÁREZ.- Cada año, miles de venezolanos y cubanos huyen de sus países de origen para buscar una mejor vida en Estados Unidos, es por esto que deciden unirse a la travesía migrante y recorrer todo México con el objetivo de alcanzar el "sueño americano".

No obstante, los conflictos armados y la inseguridad han generado que el flujo migratorio tanto en México y Centroamérica aumente a grandes pasos con el pasar del tiempo hasta romper récord en 2022 con un inédito número de 2.76 millones de indocumentados, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

A pesar de que la problemática es "invisible" para muchos, el fenómeno es bastante evidente en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, que en el primer trimestre vivió la masiva llegada migrantes haitianos y venezolanos, según explicó Thiago Almeida, jefe de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ciudad Juárez.

La zona es sensible a los cambios de políticas en Estados Unidos, que el 12 de octubre anunció la deportación inmediata de venezolanos que lleguen por tierra, mientras causa incertidumbre con normas como el Título 42, que un juez pidió eliminar, pero ha afrontado resistencias del Gobierno de Joe Biden.

Salí de mi país por la crisis migratoria y voy a esperar hasta el 21 de diciembre, para ver si podemos pasar, para ver si ya quitan el Título 42. En caso de no poder pasar, me quedo en México, hago un dinero y me voy a Colombia", narró Luis Miguel González, un migrante que espera su salida de Juárez.