Florence Cassez reacciona a la culpabilidad de Genaro García Luna, quien la acusó de secuestro

CIUDAD DE MÉXICO.- Florence Cassez, ciudadana francesa que estuvo presa en México, reapareció y reaccionó este martes 21 de febrero luego de que el jurado de la Corte de Brooklyn determinara como culpable a Genaro García Luna de todos los delitos que se le acusaba.

Cassez hizo presencia, como también sucedió cuando detuvieron al ex funcionario calderonista, a través de sus redes sociales con un mensaje en el que dice “la tierra es redonda” junto a varios emojis de risas y palmas, que ha sido relacionado con la resolución del jurado en EU sobre el caso García Luna.

En la cuenta también ha respondido mensajes sobre la noticia del ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), extinta dependencia de la PGR (hoy FGR) que la detuvo acusando que presuntamente pertenecía a una pandilla de secuestradores junto a su entonces pareja Israel Vallarta.

La detención de Florence Cassez e Israel Vallarta fue un caso muy mediático que incluso fue señalado como montaje ya que Televisa manejó como exclusiva el arresto en vivo de la supuesta banda de secuestradores.

Cuando García Luna estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), con Vicente Fox, acusó a la francesa de pertenecer a una pandilla de secuestradores encabezada por Israel Vallarta, su pareja en ese entonces.

Cassez –quien siempre clamó su inocencia- fue finalmente liberada, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre las numerosas fallas al debido proceso, no sobre el fondo del caso.

En 2019, Florence dijo a la revista Proceso que el sentimiento al enterarse del arresto del ex funcionario fue alivio, y no venganza como muchos podrían haber pensado.

Mientras leía las notas periodísticas que reseñaban la detención de Genaro García Luna e informaban sobre las acusaciones en su contra me empezaron a asaltar muchos sentimientos contradictorios e imágenes violentas… Fue un poco como una erupción volcánica… Fue terrible… No hubo realmente espacio para la alegría… ¿Como decirle?… La palabra que me viene a la mente, aún si no es la más justa es: alivio … Sentí algo parecido a un inmenso alivio… Pensé: ‘¡Por fin…!’ No dejaba de repetirme mentalmente: por fin…”, agregó.