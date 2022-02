Fisgón debate con Carmen Aristegui: "Tú sola te metiste el pie al pasar un reportaje mal hecho sobre los hijos de AMLO"

CIUDAD DE MÉXICO.-Este miércoles el periodista Rafael Barajas "El Fisgón" estuvo como invitado con Carmen Aristegui y criticó que hubieran retomado el reportaje de la casa del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El también coordinador del Instituto Nacional de Formación Política de Morena comentó que dicha investigación carecía de elementos básicos de periodismo, y que ella no debió de haberle dado paso en su espacio.

"Es claro que estos reportajes no tienen en realidad fundamento, carecen de profundidad... una cosa era la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y otra cosa muy distinta es el reportaje sobre la casa de Houston... yo sí estoy convencido que hasta eso trabajaron, porque quienes trabajaron ese reportaje consideraron importante que tú Carmen Aristegui pusiera el tema en tu espacio", comentó Barajas.

Agregó:

"Eso me pareció un error porque no es lo mismo el reportaje de la Casa Blanca, que era algo muy documentado, que el de la casa de Houston que ya, incluso, se ha desmentido".

Sin embargo, "El Fisgón" considero que la estrategia que siguieron era muy clara: "No importa que el reportaje sea falso, no importa que esté mal planeado, no importa que sea una mentira, lo que importa es mantener el debate y mantener esta idea en el aire".

El periodista dijo que todo esto forma parte de una estrategia de desinformación y consideró que sí se debe de dar a conocer quiénes financian a los periodistas.

"Es importante saber quién patrocina, de dónde viene el dinero, cuánto cuestan las cosas, quién está detrás... y perdón, yo no me engaño, yo estoy convencido de que el debate de medios, es un debate que se tiene que dar", dijo.

También aseguró que hay una guerra híbrida en México que busca desacreditar a un actor político específico, el presidente AMLO.

Te puede interesar: Caso Carlos Loret de Mola: INAI invita a AMLO a solicitar la información al SAT y UIF

Además, comentó, hay una estrategia de golpeteo mediático, utilizado para derrotar a gobiernos que no son afines al régimen neoliberal global.

Aseguró que en México ciertos consorcios mediáticos dictan la agenda y que la narrativa operante insiste que el actual gobierno es igual a los demás.

Afirmó que el reportaje de la casa en Houston no tiene fundamento y forma parte de una estrategia de desinformación y consideró que fue un error que Aristegui los difundiera en su espacio.

¿Qué dijo Carmen Aristegui al respecto?

Aristegui indicó que, de acuerdo a su opinión periodística, el reportaje estaba hecho por tres periodista muy serios.

"Tenemos un periodista como Raúl Olmos, que es un periodista con una gran trayectoria. Un reportaje, en mí opinión, de gente como ellos, colocan a la mesa un asunto donde hay información específica", señaló.

Ante ello, Rafael Barajas dijo que él si cuestionaría a Olmos luego de su trabajo porque nunca preguntó a la otra parte involucrada.

Te puede interesar: Alazraki a Madrazo: “Mientras más mentiras digas contra Morena, mejor te va”

"Ello implicaba preguntar a los que rentaron la casa, ellos ya han desmentido. El reportaje de Olmos y compañía está mal hecho. Yo sí estoy convencido de que estamos ante una estrategia de golpe blando, y estoy convencido de que la estrategia es muy sofisticada, y estoy convencido de que lo que vamos a ver en las próximas es golpe tras golpe", señaló el también monero.

Barajas afirmó que a Aristegui la usaron, a lo que la periodista respondió que la decisión de pasar el reportaje fue de ella.

"Esto es lo que me preocupa, porque es un golpe doble, te pegan a ti y le pegan al proyecto. Yo creo que tú también te metiste el pie", dijo.