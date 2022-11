CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer varios videos de cámaras de seguridad públicas y privadas donde se mira a Elizabeth Jiménez, menor desaparecida desde el 15 de noviembre tras salir de clases, bajar del transporte escolar en el que viajaba.

De acuerdo con las investigaciones, al momento de desaparecer, la alumna de secundaria no llevaba su teléfono celular

“Hemos podido apreciar que la adolescente junto con otra menor descendió del transporte escolar en inmediaciones de la avenida Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente caminó por calles de la citada colonia”, dijo la fiscal Ernestina Godoy.

Menor no iba acompañada, señala Fiscalía

Según la titular de la fiscalía capitalina, Elizabeth habría subido horas después a una unidad de transporte público sin ningún tipo de compañía en Avenida Chicago de la colonia Lomas de Becerra, para descender en Avenida Central en la colonia Unidad Habitacional Lomas de Becerra y seguir caminando.

“La adolescente no se observa acompañada de ninguna persona, es decir, viaja y camina libremente sin la presión física de alguien en particular”, indicó Godoy.

Fiscalía de la CDMX apunta que desaparición de Elizabeth Jiménez podría ser voluntaria; padres lo niegan. Foto: Archivo

Padres de Elizabeth no creen en versión de la Fiscalía

Por su parte, los padres de Elizabeth desestimaron esta versión de que su hija se fuera por cuenta propia.

Ese comentario de es una ausencia voluntaria… que mi hija puedo asegurar no se fue sola… no vamos a dejar de presionar hasta que no nos regresen a nuestra niña”, dijo César, padre de la menor a NMás.

Respecto a Rocío Hernández, madre de Elizabeth, ella declaró que su hija está perdida, pues “se bajó desubicada de la camioneta, no sabe andar en camión, no sabe andar en transportes, en el video se ve toda espantada por eso se va hasta atrás”, por lo que ambos progenitores consideran que no es una ausencia voluntaria.

NMás informó que este sábado (hoy), la fiscal Ernestina Godoy se reunirá personalmente con los padres de Elizabeth.