Fiscalía de Tamaulipas reveló nuevos detalles sobre el caso de migrantes calcinados

TAMAULIPAS, México.- Respecto al hallazgo de 19 cuerpos calcinados en la reconocida frontera chica de Tamaulipas, el gobierno local y federal han unido esfuerzos por resolver el caso, además, que existe presión internacional, porque algunas de las víctimas fueron identificados como ciudadanos de Guatemala.

Desde el pasado viernes 22 de enero, que se descubrieron los cadáveres en el Ejido Santa Anita, municipio de Camargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGET) abrió una carpeta de investigación por homicidio pues, de acuerdo a los peritajes, los restos tenían marcas producidas por arma de fuego.

Además, la Agencia de Noticias Guatemaltecas (AGN) informó que la representación diplomática de Guatemala en México ya se puso en contacto con las autoridades estatales y federales para coadyuvar en las tareas de identificación.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación (Segob) juzgó lo ocurrido y afirmó que se esclarecerá el caso en virtud de que los ciudadanos de cualquier país en situación migrante puedan ejercer libremente el derecho al libre tránsito.

Asimismo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, reconoció la labor de la titular de la secretaría en la investigación para que no quede impune este crimen.

Reconozco y comparto el compromiso de la Ministra Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, de que no habrá impunidad en este caso [...] Estos hechos indignan porque son expresiones de violencia que no corresponden al Tamaulipas de paz que deseamos y estamos construyendo entre todos. Tamaulipas no es, ni será zona libre para el crimen, señaló el gobernador.