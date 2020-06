Fiscalía de Jalisco cita a alcalde por muerte de Giovanni

JALISCO.- La Fiscalía de Jalisco investiga más casos de abuso policiaco en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el Área Metropolitana de Guadalajara, y citó a declarar al alcalde Eduardo Cervantes Aguilar por el caso de Giovanni López, quien el 4 de mayo fue arrestado por policías municipales y murió al día siguiente.

El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, indicó que el edil está emplazado a presentarse ante el Ministerio Público este viernes por el caso de Giovanni López, mientras que el lunes deberá volver para declarar sobre otro hecho de abuso policiaco.

Por su parte, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez, señaló que según los informes presentados por los policías la detención de Giovanni López se dio por incurrir en una falta administrativa y ponerse agresivo con los policías por estar bajo los efectos de alguna sustancia.

Aunque insistió en que no hay evidencia de que el arresto se diera por no portar cubrebocas, reconoció que en momentos de pandemia el incumplimiento de las medidas sanitarias puede considerarse una falta administrativa.

Tamez también negó que el cuerpo del joven de 30 años presentara una herida de bala, como denunciaron sus familiares.

#EnVivo | Mensaje en materia de seguridad, encabezado por el Fiscal Estatal y el titular de la Coordinación de Seguridad. https://t.co/JRXX0eAXTA — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 4, 2020

En tanto, el gobernador Enrique Alfaro consideró como una atrocidad la actuación de la autoridad municipal en este caso y aseguró que en las próximas horas se tendrán resultados de las investigaciones:

“La Fiscalía del Estado está terminando las investigaciones para saber qué fue realmente lo que sucedió y tendrá resultados en las próximas horas. Pero quiero dejar claro que vamos con todo el peso de la ley contra quien resulte responsable para que este no sea un caso más de impunidad”.

Insistió en que la detención no fue por no usar cubrebocas pero aclaró que lo importante es aclarar quién mató al joven y por qué.

“Sé que nada aliviará la pérdida de Giovanni López ni el dolor de su familia. Sepan que no están solos y que no vamos a parar hasta que se haga justicia. Quiero decirles a las y los jaliscienses, de frente como siempre lo he hecho, que a mí también me duele, que también a mí me indigna y me da rabia que pasen estas cosas en México. Yo también quiero #JusticiaParaGiovanni y quiero justicia para todos los ciudadanos y haré todo lo que esté en mis manos para que eso suceda”, publicó el mandatario en sus redes sociales.