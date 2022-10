Fiscalía de Guerrero investiga video de “La Fresa” sobre masacre en San Miguel Totolapan; “objetivo era yo, Conrado y su papá”, dijo

GUERRERO.- La fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó que se encuentran investigando un video donde aparece un hombre identificado como José Alfredo Hurtado Olascoaga, “La Fresa”, líder de la Familia Michoacana, explicando parte de lo sucedido el pasado 5 de octubre en el ayuntamiento de San Miguel Totolapan donde 20 personas fueron asesinadas.

Entre los fallecidos se encuentra el alcalde Conrado Mendoza, y su padre Juan Mendoza, exalcalde.

La funcionaria declaró que dicha cinta publicada en redes sociales por Hurtado Olascoaga es una de las dos líneas de investigación que se tiene hasta el momento.

Investigan video de "La Fresa" por masacre en San Miguel; “objetivo era yo, Conrado y su papá”, dice. Foto: Especial

Alguien del pueblo nos "traicionó"

En la grabación, “La Fresa” indica que el atentado iba contra él, contra el alcalde y el exalcalde, y que alguien del pueblo “no sabemos quién, fue quien traicionó”.

El hombre contó que vive en San Miguel y tiene su casa a una cuadra de la presidencia, además de que probablemente los habitantes del lugar lo conozcan y saben dónde vive.

Hurtado Olascoaga señaló que tenía una reunión con Conrado Mendoza, su padre y el grupo.

Nos tenían la trampa bien hecha, gracias a Dios siempre llego en blindada, nunca ando con gente ahí en ese pueblo porque lo consideraba igual que Arcelia, igual que los demás pueblos, muy tranquilo… Llego y comieron ansias estos cabr… no me dejaron bajar, si me hubieran dejado bajar ahí estuviera yo también. Alcancé a salir dejaron la camioneta desbaratada, ya no vi qué mas pasó”, contó “La Fresa”.

“Dicen ser ‘Tequileros’ no sé qué grupo sean. La venganza no es buena, yo sé que no es buena, pero… las cosas se salieron de control, nos llegaron donde estábamos…”, agregó.

Objetivo del ataque era alcalde, exalcalde y yo, dice La Fresa

Hurtado Olascoaga reveló que por la molestia repelieron el ataque “no dejamos ni un cabr… ahí, decidí que no merecía ni enterrarse, así son las guerras, así son los pleitos, se va gente inocente”.

“El objetivo era yo era Conrado y era su papá, pues nomás a nosotros nos hubieran dado… yo ando en la lucha, yo si me hubiera tocado no había pedo, el presidente su lucha fue por el bienestar de la gente por quitarles ese yugo que tenían con ‘Los Tequileros’, ayer se acabó su lucha del hombre…”.

José Alfredo Hurtado Olascoaga, "La Fresa". Foto: Captura de pantalla

Fiscalía desconocía información sobre “La Fresa”

Por su parte, Valdovinos Salmerón declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva que no tenían ningún reporte sobre “La Fresa”, y que en caso de que exista algo tras realizar una investigación será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR).

Investigaciones de la Fiscalía local mencionan que "no coincide versión de 300 agresores, hasta ahorita eran 40 personas con armas del uso exclusivo del Ejército", pues según testigos del ataque, en él participaron cientos de personas armadas.

Respecto a los lugares en donde ocurrieron los ataques se ubicó la presidencia municipal, y un domicilio particular, del cuál se investiga quién es el propietario.

¿Quiénes son las personas asesinadas en la masacre de San Miguel Totolapan?

De acuerdo con El Universal, algunas de las personas fallecidas en el ataque en San Miguel Totolapan, son: