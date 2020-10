Fiscalía de EU tratará de hundir a García Luna en un juicio corto: Dolia Estévez

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Dolia Estévez aseguró que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, no ha firmado un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, por lo que se espera que enfrente la furia de autoridades.



A través de su cuenta de Twitter, la columnista de SinEmbargo, reveló que el juicio contra el ex funcionario será corto, con una duración de entre dos y tres meses, según los documentos que exhibió.

Los fiscales estiman que el juicio contra García Luna dure dos a tres meses. Han entregado 189 mil páginas y ‘voluminosas’ intercepciones. Próximamente darán datos del celular y de la computadora del acusado. García Luna ha revisado ‘material no protegido’ en computadoras de la presión, pero aún no ha visto ‘material protegido’, es decir, el secreto, escribió.

García Luna, quien es investigado por Estados Unidos por complicidad con narcotraficantes, no ha negociado un acuerdo con el Departamento de Justicia, lo que significa que los fiscales tratarán de hundirlo.

La semana pasada, los fiscales entregaron un nuevo paquete de evidencia que incluye grabaciones producto de “comunicaciones interceptadas”, “archivos de la policía mexicana” e incluso “libros mayores y registros comerciales y financieros”.

El que fuera el hombre fuerte de la Presidencia de Calderón Hinojosa se presentará ante la corte, en una audiencia pública, mañana.

Este día el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que se ha detectado una red de empresas en Panamá, ligadas a Eduardo Medina Mora y a García Luna.