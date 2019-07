Firmará AMLO con notario su compromiso de no reelección

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que mañana firmará con notario público su compromiso de no reelegirse.

Durante la conferencia matutina el mandatario afirmó que no quiere que quede duda de que cuando concluya su mandato dejará la Presidencia de la República.

De modo que mañana vamos a pedirle a un notario público que venga aquí, para que yo firme que no soy partidario de la reelección, no creo en eso. Sí, para que no quede ninguna duda”, dijo.