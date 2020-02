Firman convenio AMLO y Zaldívar para impulsar reforma al Poder Judicial

Ciudad de México (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de la Rea firmaron un convenio para que el gobierno federal presente una iniciativa de reforma al Poder Judicial.

La firma se dio durante la conferencia de prensa matutina en lo que Zaldívar calificó como un “gesto político” de gran valor.

La reforma que se presenta es una reforma funcional de gran calado, profunda que tiene diversos ejes: en el primer lugar se busca fortalecer las facultades de la judicatura judicial para combatir el nepotismo y corrupción...busca mejorar el perfil de los jueces, más sensibles”, explicó.

Además la reforma plantea avanzar en la política pública de la paridad de género y en la apuesta “para establecer un nuevo perfil de los servidores públicos y llevar la justicia a los rincones más alejados del País, a la gente más pobre y discriminada”.

López Obrador destacó que la reforma planea combatir la corrupción y coloca en el centro el fortalecer las defensorías de oficio.

“Del pueblo, que haya abogados para defender a los débiles, esa es la esencia, es lo que más me satisface: que la gente más humilde, los desposeídos, los marginales, los indígenas, mujeres, la población vulnerable tenga defensa, protección. Que no solo se castigue al que no tiene conque comprar su inocencia”, dijo.