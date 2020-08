Firma Emilio Lozoya libertad vía correo electrónico; no acudirá a Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades Federales informaron qué debido a las medidas sanitarias por la epidemia de COVID-19, aplicado desde marzo pasado por las autoridades de salud, suspendió la presencia física de los imputados en un proceso penal y se determinó que, para cumplir con esta medida cautelar, puede realizar su firma mediante correo electrónico.

De esta manera, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex presentó vía correo electrónico su firma de cumplimiento de su libertad condicional ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, perteneciente a la Guardia Nacional.

En el caso del exdirector de Pemex, se informó que él cumplió con este ordenamiento este sábado, luego de qué fue dado de alta del hospital ubicado al sur de la ciudad, donde parmaneció internado alrededor de quince días. exdirector de Pemex se informó que él cumplió con este ordenamiento este sábado, luego de qué fue dado de alta de un hospital ubicado al sur de la ciudad, donde parmaneció internado alrededor de quince días.

También se informó que Emilio Lozoya ya no cuenta con una vigilancia de la Guardia Nacional, como había ocurrido durante las dos semanas en que el ex director de Pemex estuvo internado. Lozoya ya no cuenta con una vigilancia de la Guardia Nacional, como había ocurrido durante las dos semanas en que el ex director de Pemex estuvo internado.

La presencia física de los imputados que gozan de la libertad condicional será hasta que cambie el semáforo sanitario, mientras tanto, continuarán presentando su firma mediante correo electrónico.