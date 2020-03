"¡Fin a la violencia de género!", piden 104 Mujeres Líderes

CIUDAD DE MÉXICO.- Mujeres de los sectores político, económico, académico, artístico y periodístico, así como activistas, se unieron para clamar "¡Ya basta!" contra la violencia de género y el acoso sexual en nuestro país.



Al participar en el tradicional desayuno para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que organizan año con año el Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Ortiz, y su esposa, Perla Díaz de Ealy, las 104 Mujeres Líderes coincidieron en que el movimiento feminista, que marchó el pasado domingo y que el lunes 9 de marzo dejó a México sin mujeres, no se debe quedar ahí, sino que debe trascender.



La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el gobierno federal tiene un compromiso con todas las mujeres mexicanas y afirmó que este año la conmemoración del Día Internacional de la Mujer fue diferente y no tiene precedentes en la larga batalla por sus derechos y libertades.



Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es, para el gobierno de México, una prioridad", dijo.



Sánchez Cordero afirmó que el pasado fin de semana marcó un hito en la historia de los movimientos feministas, puesto que primero hubo cadenas humanas en 30 ciudades del país y el domingo se registraron marchas a nivel nacional, con millones de mujeres que unidas gritaron: "¡Ya Basta!", "¡ya basta de violencia contras las mujeres!", "¡ya basta de acoso!", "¡ya basta de que nuestras niñas y adolescentes vivan con temor!" y "¡ya basta de feminicidios!".



Afirmó que los reclamos y exigencias de las mujeres son justos para los gobiernos, autoridades federales, estatales y municipales: "Es el reclamo justo, es la marcha legítima a la que debemos dar respuesta de la manera más eficaz y más rápida desde el gobierno de México".



Mencionó que el paro nacional #Undíasinmujeres llamó a la reflexión, "porque la ausencia del sexo femenino fue más fuerte que el grito más sonoro", pues aceptó que para quienes trabajan para el Estado mexicano significó un acicate y aliciente para dar atención a las demandas y exigencias femeninas.



La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa señaló que en las marchas del pasado 8 de marzo las mujeres alzaron su voz y se unieron para exigir un elemental derecho: "El de vivir una vida libre de violencia y sin discriminación. Alzaron su voz por las mujeres, niñas y adolescentes que la violencia ha silenciado".



La integrante del Poder Judicial de la Federación aseguró que este 2020 debe ser recordado como el año en el que las mujeres impulsaron un cambio para tener una sociedad más igualitaria y en la que prevalezca la paz entre hombres y mujeres. "2020 debe ser el punto de partida para moldear una nueva realidad para esas mujeres que hoy requieren de nuestra solidaridad", dijo.



Esquivel Mossa reconoció el liderazgo del Licenciado Ealy Ortiz y de las mujeres que asistieron al encuentro: "Hoy estamos reunidas 104 mujeres que nos desempeñamos en distintos espacios de la vida pública, que compartimos una visión y misión, y que aspiramos a transformar a México en un país en el que se reconozcan la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestro liderazgo nos compromete a hacer eco de esas voces que nos llaman a actuar y potenciar el cambio hacia una sociedad incluyente".



Preguntó: "¿Qué sigue después del 8 y 9 de marzo? Una alianza gobierno-sociedad hacia el cambio cultural desde el hogar, la escuela, instituciones públicas, privadas, donde no tengan cabida prejuicios, estereotipos, roles de género que propician discriminación y violencia. No más techos de cristal, no más pisos pegajosos", aseguró la ministra.



Saskia Niño de Rivera, directora de la organización Reinserta, activista y colaboradora de EL UNIVERSAL, aseguró que en México diariamente son asesinadas 10 mujeres por el solo hecho de nacer mujeres. También ofreció cifras de agresiones contra ese sector de la población y pidió no olvidar que el pasado 8 de marzo, mientras marchaban, 11 mujeres fueron asesinadas, y el lunes, en el paro, se registraron otros 10 feminicidios.



México tocó fondo, las mujeres dijimos '¡basta!'. El 8 y 9 de marzo fueron días históricos que serán siempre recordados como días en los que las mujeres nos unimos para alzar la voz. Con nuestro paro visibilizamos el sinsentido que sería un país sin nosotras. Protestando, gritamos y callamos; éstas fueron acciones de resistencia sin precedentes en nuestro país. Juntas dijimos '¡ya basta!', no queremos seguir siendo víctimas de la violencia de género".



La actriz y cantante Ximena Sariñana dijo que era muy inspirador estar con tantas mujeres exitosas que han logrado transformar en sus distintos campos y construido un México más justo, inclusivo, diverso y colorido. Recordó que tuvo el honor de ser la primera mexicana en ser nombrada embajadora de Buena Voluntad por ONU Mujeres y rechazó los intentos que buscan convertir la causa feminista en una de partidos políticos.



"Con todo y las cifras, las noticias sobre feminicidios que nos quitan el aliento, con los intentos de convertir nuestra causa en una de partidos políticos, no puedo evitar sentir que hay algo que poco a poco está cambiando", indicó.



"Estoy aquí en presencia de todas ustedes, mujeres empoderadas, poderosas y valientes, y me llena de emoción pensar en la aportación que cada una realiza día con día a la sociedad, inspirándome a mí y a muchas mujeres con su ejemplo, incitándolas a soñar cada vez más alto o gritar: '¡Ni una menos!'", afirmó.



La colombiana Catalina Betancourt, directora de Asuntos Corporativos de Philip Morris México, habló sobre su experiencia de igualdad en la iniciativa privada y destacó que trabaja para una empresa en la que tiene un salario igual al de un hombre por hacer la misma labor. Reveló que en su firma no hay minorías, pues 45% de la fuerza laboral son mujeres, y los hombres también tienen una licencia de maternidad.



"No todas contamos con esta fortuna, y la responsabilidad está en ser capaces de construir desde la empresa privada, liderando para que esa sea la meta y para que cuando hablemos de igualdad y de inclusión lo hagamos en serio y con decisiones de negocio", mencionó.



La periodista Katia D'Artigues agradeció a las mujeres que salieron a las calles a exigir los derechos de todas sin preguntar "si se podía" y destacó la sororidad demostrada en los últimos días.



Pidió a todas las mujeres no volver a quedarse calladas y que compartan sus conocimientos con otras. Aseguró que las mujeres sí están enojadas, y con razones, con el gobierno federal. Mientras que a las empresarias les pidió creerles a las mujeres con las que trabajan cuando denuncian que fueron acosadas.



Hay muchas formas de ser mujer y cada una es diferente, pero lo que nos une es parar la violencia, los feminicidios, pero también los machismos cotidianos que normalizamos. Un hombre es un varonil zorro y si a la mujer le dicen 'zorra' es otra cosa. Si una mujer habla fuerte está histérica o en sus días, y si un hombre lo hace es asertivo.



"Sí estamos enojadas (...), y con razones, con este gobierno y con muchos otros, porque la violencia que vivimos está normalizada", indicó la excolumnista de EL UNIVERSAL.



Beatriz Paredes, senadora del PRI, aseguró que está impresionada con las intervenciones de las nuevas generaciones, pues hay mucho que comprender, porque [las autoridades] están observando, pero no están mirando. La priista recordó y le hizo un homenaje a la actriz Edith González, quien el año pasado exigió no reducir los presupuestos para atender el cáncer de mama.



"El siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres, lo están exigiendo las nuevas generaciones. En el siglo XX pasaron muchas cosas que hicieron síntesis, tuvimos acceso a la educación, al trabajo remunerado, a los anticonceptivos, a la posibilidad del divorcio, al voto ciudadano y al pensamiento feminista", dijo.



En tanto, Hilda Trujillo, directora del Museo Diego Rivera y Frida Kahlo, comentó: "'¡Ni una menos!', '¡merecemos otra historia!' son las consignas que gritamos el domingo. Queremos que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. Está detenida en la Cámara de Diputados [la iniciativa por] el derecho de las mujeres a decidir si abortan. Que no detengan la legislación. Han vendido nuestros cuerpos por votos y los partidos que no se han atrevido no se deben trepar a nuestro movimiento. Es un movimiento de la sociedad y vamos por él".



La consejera Ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Carolina Santos Segundo, afirmó que la brecha de desigualdad para las mujeres indígenas incrementa cada vez más y parece un tema invisible.



Al desayuno, que esta vez congregó a 104 Mujeres Líderes de México, acudieron secretarias de Estado, ministras de la Corte, magistradas, diputadas, senadoras, conductoras de televisión, artistas, cantantes, deportistas, académicas, representantes de la IP, intelectuales, activistas y periodistas, entre otras.

XIMENA SARIÑANA, Cantante y actriz

Esto es un trabajo de todos los días. "Estoy, la verdad, muy emocionada, me encantan este tipo de iniciativas, me parece un gran lugar para conocer mujeres que admiro, respeto, que han avanzado muchísimo en sus campos y creo que es muy positivo.



"Creo que para mí es no quitar el dedo del renglón. Al final, hay que seguir trabajando, esto es un trabajo de todos los días y todas las mujeres que están aquí y que han hecho muchísimo desde las trincheras para avanzar en la igualdad de género te lo dirán. Hay que seguirlo trabajando, seguirlo haciendo".

YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, Ministra de la SCJN

Falta una campaña para erradicar la violencia. "Hacer toda una campaña importante para erradicar esa violencia, desde los más pequeños hasta los más grandes, y evidentemente llegando hasta la sanción del feminicidio.

"Lo que continúa es una alianza entre el gobierno y la sociedad para que podamos avanzar y erradicar la violencia en contra de las mujeres desde los niños más pequeñitos".

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL,Titular de la SFP

Lo que sigue es consolidar lo logrado. "Sigue consolidar lo logrado, avanzar. En la Secretaría de la Función Pública, con nuestro primer concurso exclusivo para mujeres, hay muy buena perspectiva para que se inunde de mujeres, con amor a México, el gobierno de la Cuarta Transformación.



"Transformamos el Código de Ética para hacer que el acoso y el hostigamiento sexual sean causal de inhabilitación cuando así se den las circunstancias para sancionar, y estamos con códigos de conducta más precisos y rígidos para la cero tolerancia al abuso sexual".

OLGA SÁNCHEZ CORDERO, Secretaria de Gobernación

Son muchas las luchas que debemos dar. "Las mujeres legítimamente se manifestaron, sobre todo en contra de las violencias que sufrimos. Son muchas las luchas que debemos dar: primero la denuncia, que todas seamos solidarias para resguardar a cualquier mujer que esté en peligro o que tenga violencia y denunciar.



"Nosotros hacemos ya un programa estratégico para que las librerías, las escuelas, centros de salud sean la primera, no un refugio, eso quiero aclarar, sean la primera instancia de protección".

LAURA ROJAS, Presidenta de San Lázaro

La marcha fue una muestra de sororidad. "La marcha del domingo fue una muestra de sororidad. A mí me impresionó mucho ver mujeres de todas las edades: jovencitas, mamás, hermanas, abuelas, gente de colectivos muy organizados y mujeres que salían por primera vez a marchar, y todo para exigir derechos, pelear para que las mujeres y niñas podamos vivir libres y en paz.



"En la Cámara Baja se trabaja para avanzar en temas legales que apoyen a las mujeres, en la homologación del tipo penal de feminicidio en el país, en reducir la brecha salarial y avanzar en reformas legales en materia de paridad".

REBECCA JONES, Actriz

Somos igual de importantes que un hombre. "Tenemos que seguir adelante. Es apenas un pequeño paso que dimos para concientizar tanto a mujeres como hombres de lo importante que es ver todo a través de una perspectiva de género; que todo el mundo masculino sepa lo que se siente ver el mundo a través de esta perspectiva y sepa lo importante que es que se reconozcan nuestros derechos, porque nos pertenecen.



"Alguien, hace muchos años, inventó que las mujeres somos menos, que somos inferiores, y no lo somos. Somos seres humanos, somos igual de fuertes e igual de importantes que un hombre".

BEATRIZ PAREDES RANGEL, Senadora

Es fundamental respaldar a niñas y adolescentes. "Hay que trabajar en tres vertientes: la primera, garantizar que haya atención muy ágil, preventiva, que funcionen realmente las alertas de género y que haya un esfuerzo institucional eficaz, honesto, sin ningún tipo de prejuicios y que haya respuestas inmediatas.



"La segunda vertiente es cultural. Es fundamental que respaldemos a las niñas y adolescentes para que tengan absoluta certidumbre sobre lo importante que es su cuerpo, que ellas tengan todo el control absoluto de su cuerpo y, en ese sentido, hay que hacer todo un trabajo en las escuelas, con los padres de familia. Hay que evitar la violencia intrafamiliar y el abuso intrafamiliar".

MARA GÓMEZ, Titular de la CEAV

Este es un movimiento mundial. "Soy una orgullosa feminista. Este es un movimiento mundial que rebasa al país y está más allá de nuestra frontera.



"Desde la oficina que dirijo organizamos talleres para sensibilizarnos sobre la problemática de género, que no solamente es en contra de las mujeres, porque el sistema patriarcal también afecta a los hombres; entonces, debemos unirnos para acabar con esas desigualdades".

CAROLINA SANTOS SEGUNDO, Consejera de DH del Edomex

Lo que nos pone a todas es que las agresiones acaben. "Nos unimos para hablar sobre nuestros derechos, las violencias que vivimos. Es difícil determinar el camino a seguir después de la marcha, porque estuvieron participando diferentes [grupos], cada uno con un objetivo y un propósito distinto. Lo que nos pone a todas es que la violencia se acabe.



"Todas las mujeres vamos a trabajar para reducir estas violencias en las diferentes esferas. La articulación de una masa tan grande como la del 8 de marzo es una muestra de que si nos unimos podemos crear grandes cosas".

ANNA FUSONI, Analista y crítica de moda

No se debe celebrar una vez al año, sino todos los días. "Se generó una vibra positiva en favor de las mujeres a pesar de los desmanes que hubo en algunos lugares. Lo que tenemos que hacer ahora todas las mujeres es procurar que el movimiento siga adelante, que no sea una cosa que se celebre una vez al año, sino que se celebre todos los días.



"Es la responsabilidad de cada una de nosotras no quitar el dedo del renglón de lo que se pide y darle seguimiento".

MARGARITA ZAVALA, Excandidata presidencial

Nada va a ser igual tras el 8M y el 9M. "Estoy convencida de que después del 8 y 9 de marzo nada va a ser igual, porque las mujeres se manifestaron y hablaron a través del silencio.



"Ahora hay que generar propuestas. Es importante recalcar la importancia de operativos disuasivos, focalizados, la importancia que desde el Estado el feminicidio sea una prioridad nacional.

"Hay que dar cursos elementales para los ministerios públicos, autoridades y la Presidencia de la República".

PATRICIA MERCADO, Senadora

Hay que generar políticas para crear espacios seguros. "Las mujeres ya no pueden ir a la escuela, al trabajo y al esparcimiento con inseguridad. Tenemos que generar políticas para crear espacios públicos seguros, una movilidad segura, tenemos que parar la violencia feminicida.



"También debemos despenalizar el aborto. En América Latina y México está la marea verde, un movimiento a favor de que las mujeres podamos elegir sobre nuestra reproducción".

SASKIA NIÑO DE RIVERA, Directora fundación Reinserta

Debemos mejorar el sistema de justicia penal. "El 8 y 9 de marzo fueron días históricos, fue un punto de partida para nosotras y lo que sigue es no detenernos. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en mejorar el sistema de justicia penal para hablar de cero impunidad y tener ejes que nos protejan como mujeres.



"Algo de lo que hacemos en la organización Reinserta es construir vínculos entre una sociedad pacífica. Debemos entender que la reconstrucción del tejido social está en la totalidad de la sociedad, no podemos dejar atrás a ninguna mujer".