Filas sin cese: Embajador Landau hace pública su molestia

NOGALES, Sonora .- Al mediodía las filas de cruce fronterizo hacia los Estados Unidos documentaban 150 minutos de espera, y el doble, es decir, cinco horas, en la frontera de San Luis.

Durante la mayor parte de la semana se ha vivido un intenso tránsito transfronterizo de pasajeros, pese a los llamados, incluso de parte de la Embajada de Estados Unidos en México de frenar su movilidad.

En sus cuentas oficiales el embajador Christopher Landau manifestó públicamente su molestia con algunas de estas actitudes de cómo algunos compatriotas suyos no dejan de cruzar a México para asistir festejos e incluso para vender cerveza que traen de la Unión Americana.

“Eso me molesta muchísimo y he regañado a mis compatriotas por esta actitud irresponsable e irrespetuosa’’, publicó el embajador a comentarios que denuncian viajes no esenciales de Estados Unidos a México.

Y opina que sería conveniente que las mismas autoridades fronterizas mexicanas aplicaran las restricciones (de cruces fronterizos) de una manera más vigorosa.

A las 14:00 horas las filas de cruce fronterizo documentaron un ligero descenso; en Nogales una hora y media de espera en ambas garitas vehiculares; en Douglas-Agua Prieta 100 minutos y en San Luis cuatro horas.