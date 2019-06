“Fifí es un junior, conservador, hipócrita, fantoche, corrupto”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Este día en conferencia matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, aclaró qué es para él un fifí, término que ha usado regularmente.

Fifí es un junior, conservador, hipócrita, fantoche, corrupto, eso es un fifí, o sea, no la mayoría del pueblo. También dije que no se estuviesen sintiendo fifís quienes no lo son, son aspirantes a fifís, hay niveles”, indicó.