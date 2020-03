Fiebre, tos, dolor de garganta y estornudos, se asume como Covid-19: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Toda persona que presente fiebre, tos, dolor de garganta y estornudos “debemos asumir que tiene coronavirus”, pues la temporada de influenza ya está en la fase final, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud.

“Es común que se pregunte: es que tengo fiebre, tengo tos, tengo dolor de garganta, estoy estornudando, ¿dónde me hacen la prueba de coronavirus? No se necesita hacer la prueba de coronavirus, lo dejo muy claro, no porque no se quiera hacer la prueba de coronavirus, sencillamente porque las disposiciones preventivas no esperan o no deben esperar a que se confirme el coronavirus”, dijo.

Y afirmó: “A partir de todo este momento, una persona con esos síntomas debemos asumir que tiene coronavirus. Cuando estábamos todavía en la temporada de influenza, pero ahorita está ya francamente en la fase final, la mayor probabilidad es que quien tenga estos síntomas sea por coronavirus, no se necesita diagnosticar el coronavirus”.

Si la persona, explicó, no tiene enfermedades crónicas, no es adulto mayor de 60 años o una mujer embarazada, no se requiere confirmación diagnóstica.

“Si es una persona que es adulta mayor, mujer embarazada o tiene las enfermedades crónicas que repetidamente hemos mencionado, incluida la diabetes que se presenta en 14% a lo largo de la vida en la población mexicana, esas personas sí necesitan una evaluación médica para asegurarnos que no se vayan a complicar”, agregó.

El funcionario precisó que lo más probable es que no exista una vacuna contra el virus hasta que se acabe la epidemia en el mundo, debido a que mínimo tardará 18 meses en desarrollo.