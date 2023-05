Festivales musicales en México

Akamba Festival 2023

Una celebración al fuego, al ritmo y a la tierra; no se trata sólo de un festival de música, arte y gastronomía: es un espacio de convivencia positiva y memoria trascendente para construir una nueva realidad que a pesar de ser efímera, imprime en la comunidad una nueva percepción de las tradiciones.

06 de mayo

Campos de Agave Cuervo Tequila

Guadalajara, Jalisco



‘Lineup’

BreakBot

Polo & Pan

Bob Moses

Monolink

Nicola Cruz

Jan Blomqvist

Irfane

Moodymann

Yosoymatt

Breakbot & Irfane

Mystery Affair

Los Eclipses

fukushima

Sundream Baja 2023

El evento brinda tres noches de música en vivo y cuatro días de recuperación, inspirado en el bienestar; los amplios jardines de la sede están a unos cuantos pasos de Crania, uno de los complejos artísticos más emocionantes en México.

11-14 de mayo

El Ganzo Sculpture Gardens

San José Del Cabo, Baja California Sur



‘Lineup’

Rüfüs Du Sol

WhoMadeWho

Weval

Dixon

Jonas Rathsman

Bedouin

Cassian

Jimi Jules

DJ Tennis

Ukiyo

Colyn

Carlita

Yulia Niko

SOHMI

Mystery Affair

DJ Puma

Tecate Emblema Festival 2023

El festival pop más grande de México, uniendo todos esos detalles que hacen grande a la CDMX: única, cambiante, ecléctica y sobre todo, emblemática, acompañada de grandes sorpresas que definitivamente te asombrarán en esta segunda edición.

13-14 de mayo

Autódromo Hermanos Rodríguez

Delegación Iztacalco, Ciudad de México



‘Lineup’

Black Eyed Peas

OneRepublic

The Chainsmokers

Enrique Iglesias

Robbie Williams

Becky G

Donovan

Camilo

Bizarrap

Tokimonsta

Róisín Murphy

Niki

Belinda

Pabllo Vittar

Melanie C

The Driver Era

Moenia

Emilia

Alizzz

Zahara

Lasso

Clubz

Leon Leiden

Bruses

Bresh

Las Villa

Sofia Thompson

Festival Corona Capital 2023

Encuentro anual de rock y música alternativa que ha logrado consolidarse como uno de los eventos más grandes y de mayor convocatoria en América Latina; se considera el equivalente mexicano a festivales como Coachella y Lollapalooza.

20-21 de mayo

Valle VFG

Guadalajara, Jalisco



‘Lineup’

Imagine Dragons

The Chainsmokers

Bastille

M83

Charlie Puth

Pixies

Foals

Regina Spektor

Bloc Party

Interpol

Bright Eyes

My Morning Jacket

Thundercat

Mother Mother

Sugar Ray

Blonde Redhead

Totally Enormous Extinct Dinosaurs

Róisín Murphy

Poolside

Idles

Pond

Sophie Ellis-Bextor

Melody's Echo Chamber

Last Dinosaurs

Widowspeak

BoomBox

Caroline Rose

Helado Negro

Hermanos Gutierrez

Lewis OfMan

Royal & the Serpent

Pussy Riot

Joe P

Festival City 2023

La música es un lenguaje universal y este festival tiene para todos los gustos; la segunda edición encenderá sus luces para crecer y resonar con grandes artistas de todos los tiempos, cumpliendo la promesa de consolidarse como el mejor festival musical de todo El Bajío.

27 de mayo

Lienzo Charro Hermanos Ramírez

El Pueblito, Querétaro



‘Lineup’

Caifanes

Enjambre

Hello Seahorse!

Porter

Camilo Séptimo

Charles Ans

Maldita Vecindad

Odisseo

Insite

Los Estramboticos

Salon Victoria

Camilo VII

Insitemusic



Vívelo al máximo

No se trata de decir “Sobreviví al festival”, sino de que lo experimentes de la mejor manera posible: sigue estas recomendaciones y dedícate a disfrutarlo.

Planifica bien tu viaje

Si vas a desplazarte a otra ciudad para asistir, anticipa cuántos días estarás ahí y considera el tiempo de descanso necesario; si vas en automóvil o en transporte público como tren, autobús o avión, pon especial atención a los horarios de viaje, dejando margen de recuperación.

Adelanta lo que puedas

Ciertos festivales te envían tu pulsera a casa, como por ejemplo; otros te acreditan en el sitio al llegar presentando tu boleto de entrada, por cual es muy importante tener esto en cuenta para evitar colas enormes en los puntos de o acreditación; llega lo más temprano que puedas, toma un refrigerio y lánzate por los mejores lugares para ver a tu artista favorito.

Come y duerme bien

Es recomendable que te cuides al máximo: busca los servicios de restauración y hostelería con opciones para todo tipo de gustos y necesidades (dieta vegana, vegetariana, libre de gluten, etcétera); come, hidrátate y descansa, procura acudir en momentos en que haya menos demanda y cuida tu cuerpo, que hace tanto por ti y tu diversión.

Piensa bien la ruta

Si tienes claro a quiénes quieres ver en el evento, infórmate bien sobre sus horarios de presentación (ten en mente también a qué hora abrirá el recinto), así que el primer paso es crear tu lista de “imperdibles” y una vez que tengas claro los conciertos a asistir, anota la hora de cada uno y revisa que no se empalmen.

Herramientas digitales

Algunos festivales te envían notificaciones a través de su aplicación oficial durante esos días, avisándote a qué hora empieza tu artista o cuánto falta para ver a tu banda y en qué escenario estará; claro que siempre puedes recurrir a tu propio sistema de alarmas en tu teléfono celular pero eso sí: no te vayas a quedar sin batería.

Ponte bloqueador solar

Si vas a un festival en primavera o verano y el termómetro –como el ‘show’- está “que arde”, cuida tu piel y no te olvides de la crema de protección solar, ya que serán muchas horas bajo el astro rey no querrás ningún susto.

Luce tu ‘aesthetic’

Recuerda que el estilo eres tú: ¿quieres usar alas, falda y muchos brillitos? Date gusto; ¿te vas a disfrazar de tu vegetal favorito? ¡Por qué no! Aquí todo vale para expresarte tal y como eres, lo más importante es que tu ‘outfit’ te haga sentir bien a ti: es tu fantasía y eres el protagonista.

