Festejan en el Zócalo el Grito de Independencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Con verbenas musicales y puestos de comida típica, miles de mexicanos comenzaron a colmar las plazas del país para conmemorar las Fiestas de Independencia que tendrán su momento cumbre la noche de este domingo con la ceremonia del Grito que encabezará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional

El Zócalo, la principal plaza del país, es el escenario central, con una multitudinaria fiesta cívica convocada por el Gobierno de México con representaciones culturales de los 32 estados del país y una muestra de su gastronomía, en una congregación popular que se prolongará hasta más allá de que López Obrador salga al balcón central de Palacio para dar el grito.

A diferencia de otros años, las autoridades no han colocado puestos de control para revisar a las personas,. aunque en las calles se observaba una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, como la Marina y la Policía de Ciudad de México.

Para acceder al Zócalo, las autoridades mantienen habilitados cinco corredores, todas ellas con cientos de puestos de comida típica, como tlacoyos, sopes y pambazos; y adornos personales con los colores de la bandera mexicana

Los objetos con la imagen de López Obrador eran ofertados como demandados por la gente que mostraba su orgullo mexicano en su vestuarios, con sombreros y bigotes, adornos de flores para la cabeza, vestidos con bordados coloridos, trajes de mariachis; la música ranchera tradicional de estas fechas patrias, sonaba por todos los recorridos.

Festival 'Culturas de México' por el 209 Aniversario de la Independencia, desde el Zócalo de la Ciudad de México. #15DeSeptiembrehttps://t.co/e58xMWuWaS pic.twitter.com/zHn9KbTrsD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 15, 2019

Las festividades se extendieron por toda la zona aledaña y en la Alameda Central, grupos de personas llegaron con cometas para unirse a las celebraciones .

López Obrador anunció que durante este ceremonia lanzará 24 vivas a los héroes de la histórica gesta iniciada el 15-16 de septiembre de 1810 y que llevó al país a obtener la independencia de España, que fue consumada en 1821.

En una invitación previa que hizo para asistir al Zócalo para la ceremonia del Grito, López Obrador dijo que se va a recordar con cariño "a las madres y padres de nuestra patria y a nuestro pueblo heroico, que siempre ha luchado por la justicia, por la libertad, la democracia y por la soberanía nacional".

Quise menos o más pero ya decidí que serán, por las circunstancias y por imprescindibles, veinte ¡vivas! para mañana por la noche. Miren qué majestuosa fotografía del zócalo, tomada por Santiago Arau. ¡Allí nos vemos! pic.twitter.com/QuzkAsl5fm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 14, 2019

Convocó a los mexicanos a acudir con la familia a la plaza principal donde habrá productos como aguas frescas de horchata y de jamaica, elotes y tamales en un clima de fraternidad.

Asimismo, solicitó que "no haya alcoholismo, que no haya drogas, que podamos celebrar en paz, que no se traigan armas; eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Es la época de la no violencia", señaló.

Les invito al Zócalo a gritar juntos ¡Viva la Independencia de México! pic.twitter.com/tgDEaxbgfT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 12, 2019

Al finalizar el acto oficial del Grito, en el Zócalo habrá un concierto de la cantante mexicana Eugenia León seguido por un baile con la Banda Limón, un grupo de música del norte que utiliza instrumentos de viento.