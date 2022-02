Fernández Noroña defiende a AMLO: "No veo violación, estoy seguro que Loret ganó más"

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara durante su conferencia mañanera del pasado 11 de febrero el supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola, el mandatario recibió críticas de los medios y otros integrantes del gremio periodístico, pero algunos de sus simpatizantes mostraron su apoyo.

Uno de ellos fue el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien a través de sus redes sociales protagonizó una disputa, enfrentando a usuarios que recriminaron las acciones de AMLO.

Preguntaron a Noroña su opinión sobre la “flagrante violación al derecho de secreción fiscal” que cometió el presidente, a lo que el diputado optó por defender a López Obrador.

No veo ninguna violación. Por que estoy seguro que @CarlosLoret no ganó 35 millones de pesos el año pasado, ganó más. https://t.co/IwoVCrY8FN

Escribió que no veía ninguna violación, pues está seguro que Loret de Mola no ganó 35 millones de pesos el año pasado, señalando que habría ganado más que eso.

La discusión no terminó ahí, pues Noroña siguió recibiendo mensajes con críticas hacía el presidente y el mantenía la postura de los millones que había ganado el periodista en el 2021.

He trabajado toda mi vida y no puedo ganar 35 millones de pesos al año. Me dedicaré al periodismo, jejeje”, publicó Noroña.