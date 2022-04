Feminicidio en la CDMX: Matan a joven al darle cocaína y gotas oftálmicas en la bebida

CIUDAD DE MÉXICO.-A Sofía Morales le dieron a beber una mezcla de alcohol, cocaína, y gotas oftálmicas, y eso fue lo que le causó la muerte, según dijeron las autoridades de la Ciudad de México.

La joven había ido a la que sería la primera y última fiesta, con la que celebraba su salida de la preparatoria y entrada a la universidad.

El viernes 8 de abirl, Sofía acudió a una tardeada a un centro de eventos de la colonia Doctores, en la Ciudad de México, que rentaron para celebrar la culminación de la preparatoria.

En su casa le pidieron que sí fuera a la fiesta

Según TV Azteca, en su casa le insistieron fuera porque era la primera fiesta en su vida.

"Mi sobrina era vegana, era una niña chiquita, chaparrita, delgadita, obviamente no aguantó, en cuanto le dieron esta bebida se desmayó y antes de llegar al hospital falleció... su cuerpo no aguantó, su sistema no aguantó, fue una bomba letal", declaró Gerardo Romero, tío de la joven.

Karina, otra de las que también fue al evento y sobrevivió a la bebida, rindió declaraciones, las cuales ayudaron a capturar a uno de los presuntos responsables.

Este fin de semana, Mauro N, de 20 años de edad, fue detenido como uno de los inculpados de darle la bebida mortal a Sofía.

Actualmente está internado en un reclusorio de la CDMX acusado de feminicidio, tentativa de feminicidio y corrupción de menores.

Lo señalan como el sujeto que puso la cocaína y las gotas en la bebida de la menor.

La familia aseguró que busca la captura de todos los involucrados, ya que el arresto de Mauro "es solo el principio".