Femexart abandona a bailarines mexicanos en Bulgaria, sin comida ni hospedaje

MÉXICO.- 11 hombes y 7 mujeres, integrantes del grupo de baile San Marcos están atrapados en Bulgaria, sin los recursos para volver al país. Los artistas fueron invitados por parte de la Federación Mexicana de Arte, una organización privada que dirige Luis Adrián Mora Fuentes, para participar en un festival internacional. Aunque la organización había prometido correr con los gastos de vuelos, no cumplió su palabra.

"Nosotros somos la compañía de danza San Marcos, y estamos pidiendo de su apoyo. Dicen los artistas en un video en el que cuentan su situación y solicitan ayuda por todos los medios posibles.

"Vinimos a representar a nuestro país a Europa con el presidente de la Femexart … a base de engaños".

Según, los bailarines, ellos aportaron una parte para sus pasajes, sin embargo, la mayor parte de los gastos los cubrió el director del grupo de danza, con dinero de su bolsa y de la compaía artística. Se suponía que les sería devuelto por Adrían Mora, pero este ni siquiera les ha contestado las llamadas. Afirmaron haber gastado un total de más de 750 mil pesos.

"La verdad es que estamos muy preocupados, ya no sabemos qué otras medidas tomar. Necesitamos vuelos de regreso, ya dos días de estar aquí, ya es imposible para una persona. Necesitamos de su ayuda porque fuimos estafados por esta persona, no hay vuelos y no habrá vuelos de regreso", compartieron angustiados.

Tampoco han recibido apoyo de las autoridades mexicanas

El director de Femezart ya no les contesta ni los mensajes de texto; además, los bloqueó en redes sociales. Dijeorn que sus familias están buscando ayuda en México, de parte de la embajada y la cancilerría. No obstante, no han tenido una respuesta contundente. Por su parte, la Embajada de Budapest y los organizadores de los eventos los están apoyando para trasladarse a Nedelino para recibir ayuda.

"Nos vamos a ir mañana (jueves) temprano a Nedelino de nuevo con la organizadora que es Rosy, que nos esté apoyando y con mucho amor se lo vamos a agradecer", concluyeron. El Festival Internacional del Folklore se lleva a cabo del 23 de agosto al 11 de septiembre; este año tiene tres sedes: Francia, Bulgaria y Grecia.

