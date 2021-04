Félix Salgado Macedonio: Podrían destituir a consejeros del INE que votaron contra su candidatura

CIUDAD DE MÉXICO.- Félix Salgado Macedonio entregó en el Instituto Nacional Electoral (INE) la impugnación al fallo del organismo autónomo, que le negó el registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero por incumplir su obligación de presentar el informe de gastos de precampaña, y a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, anunció que no se quedará en plantón a esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quien le tiene confianza.

A las 12 del día con 15 minutos de este domingo la Caravana por la Democracia en Guerrero arribó a las oficinas generales del INE y tres minutos después se abrieron las puertas del inmueble para permitir el acceso peatonal del aspirante morenista, acompañado de una reducida comitiva.

Al presentar impugnación, Félix Salgado Macedonio asegura que no hay "plan b" y que será el candidato de Morena en Guerrero. Afirma que "el INE va a caer" y pide se convierta "en un gran hospital para atención covid en la CDMX". pic.twitter.com/TPZvOwZu6K — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 18, 2021

Salgado Macedonio se dirigió a la oficina del representante de Morena ante el instituto, Sergio Gutiérrez, quien lo acompañó a la Oficialía de Partes para hacer entrega del documento de impugnación, que consta de 124 hojas en las que el senador con licencia denuncia 15 agravios en su contra de los seis consejeros electorales que votaron por rechazar su candidatura en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE realizada el pasado 13 de abril.

Tras recibir el documento, el INE lo remitirá directamente a la Sala Superior del TEPJF, quien tendrá que resolver en un plazo máximo de 12 días, informó el diputado federal Sergio Gutiérrez.

Explicó que lo que se presentó fue un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de Salgado Macedonio, quien, a su vez, informó que se documentaron 15 agravios, entre ellos "la violación a los derechos políticos, la violación a los derechos humanos, la violación a los tratados internacionales, la violación al derecho a votar y ser votado, la violación a mi derecho de audiencia. A mí nunca me notificaron y nunca me dieron el derecho a defenderme y fui sentenciado impunemente. Y en este país si no tienes derecho a la defensa entonces, de qué estamos hablando", cuestionó.

Insistió en que, además, presentará una denuncia contra los consejeros electorales que le negaron su registro, por actuar con mucha alevosía y ventaja, y sentirse superiores al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que les ordenó que valoraran la sanción y la reconsideraran. "No le hicieron caso al tribunal y eso amerita suspenderlos, quitarlos de sus cargos, esa es la sanción que merecen los 6 consejeros del INE", aseguró el morenista.

Dijo que hay un desacato de seis consejeros del INE, por lo que exigió que sean destituidos de su cargo al incumplir la Ley Federal de Responsabilidades de los funcionarios públicos. "Nos van a regresar la candidatura y aparte esos señores se tendrán que ir; no pedimos, exigimos -que no se confundan-, estamos actuando apegados a derecho. Tenemos derecho a la legítima defensa, no aceptamos el atraco, no aceptamos el robo, no aceptamos este plan con maña", advirtió.

Tras entregar su impugnación, Salgado Macedonio hizo una guardia de honor ante el monumento al expresidente Benito Juárez que se encuentra en la explanada de la sede nacional del INE. Minutos después criticó que los consejeros electorales tengan una escultura del Benemérito de las Américas, quien decía:

Malditos aquellos que dicen con sus palabras defender al pueblo, cuando con sus hechos lo traicionan". El morenista apuntó que los consejeros "no merecen tener ahí a Benito Juárez; ahí que pongan a Santa Ana o a Salinas de Gortari".

Al salir del inmueble, Salgado Macedonio afirmó que tiene toda la fe y confianza en que el TEPJF resolverá apegado a derecho.

Ante los medios de comunicación, reiteró que no hay Plan B en Morena porque él será el candidato e insistió en que el INE debe desaparecer, por lo que propuso que las instalaciones que actualmente ocupa en el sur de la Ciudad de México se conviertan en un gran hospital de tercer nivel.

Antes de abordar su vehículo compacto para emprender el viaje de regreso a Guerrero, el exalcalde de Acapulco pidió a los integrantes de su caravana que cada quien pague de su bolsillo la gasolina y las casetas de peaje "por si quieren fiscalizarlo".