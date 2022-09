Felipe Calderón responde tras error de García Vilchis: “Honestamente me sorprende”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la difusión del comunicado sobre una información equivocada emitida en la sección ‘Quién es Quién en las Mentiras’ en relación con Felipe Calderón, el expresidente se mostró “sorprendido” por la aclaración del tema.

Se trata de un tuit del 28 de agosto de 2022, que se comentara el pasado miércoles 31 en la mencionada sección. En este, se mostraba un derrame de aguas negras en Acapulco, Guerrero. En redes, Calderón criticó a la administración de AMLO por el descuido, que afectaría en rubros importantes para el País.

Ante esto, Felipe Calderón comentó: “agradezco esta aclaración. Honestamente me sorprende. Tomé el video de una publicación que encontré en Instagram, como dije. A mi vez, me disculpo si, aún tratándose de Acapulco, no fuese un video actual. Ojalá se produzcan más intercambios cómo éste y así rescatemos la verdad”.

¿Qué fue lo que dijo García Vilchis?

La titular de la sección, García Vilchis aseguró que tanto la fecha del suceso como su ubicación eran falsas, después de mencionar reiteradamente que el expresidente no tenía empacho en mentir "un día sí y otro también".

“Felipe Calderón compartió un video en el que se descargan aguas residuales en el mar, asegurando que se trataba de una playa en Acapulco, lo cual es falso. Las imágenes corresponden a España y fueron compartidas en el año 2020 por una Fundación Ecomar”, informaron en la sección.

Felipe Calderón compartió un video en el que se descargan aguas residuales en el mar, asegurando que se trataba de una playa en Acapulco, lo cual es falso.

Las imágenes corresponden a España y fueron compartidas en el año 2020 por una Fundación Ecomar. pic.twitter.com/hDL2gFGHIM — Quién es Quién en las Mentiras de la Semana (@QEQMentiras) August 31, 2022

Sin embargo, la dependencia reconoció que García Vilchis incurrió en un error y aceptó que, efectivamente, se trata de un derrame en aguas en Acapulco, solamente que del año 2020. "De mala fe o desconocimiento, el ex mandatario federal publicó el video como si fuera actual", fue la explicación con la que se excusó las declaraciones hechas en la conferencia mañanera.

Aunado a ello, establecieron una relación entre el derrame y la pandemia, sugiriendo que la desatención se explicaba a causa de la crisis. En el mismo comunicado, Presidencia comentó los proyectos que se habían echado a andar para reparar la situación en el puerto de Guerrero, que aseguran ya está controlada.

