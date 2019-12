Felipe Calderón el que entregó más concesiones mineras: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El criticar que México vivió una "fiebre de concesiones" del sector minero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que fueron los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa los que más concesiones y territorios, respectivamente, dieron a particulares para la explotación minera.

En su conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo dio un informe sobre las concesiones mineras entregadas desde el sexenio de Salinas de Gortari hasta su presidencia.

En el informe, se expone que en el gobierno de Salinas se otorgaron más concesiones mineras, con 17 mil 267, en tanto que en el gobierno Felipe Calderón se dieron 12 mil 864 concesiones mineras.

Empero en el periódico del político michoacano se entregó 35.5 millones de hectáreas para la explotación de minerales.

El presidente López Obrador dijo que en su gobierno no se han entregado concesiones mineras y aclaró que no se cancelará ninguna siempre y cuando esta se lleve a cabo con responsabilidad y cuidado del medio ambiente.

"Aclarando que no se trata de cancelar ninguna concesión, que no se trata de cerrar ninguna mina, porque si son explotadas las minas con cuidado del medio ambiente, si se les paga bien a los trabajadores mineros, si pagan los impuestos, pues es una fuente de trabajo. No se puede decir ya no va a haber minería en el país, se cancela toda la actividad minera, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, que es lo que se está ordenando actualmente", dijo.