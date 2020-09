Felipe Calderón dice que México Libre es objeto de persecución política por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El expresidente Felipe Calderón Hinojosa consideró que su movimiento México Libre ha sido objeto de una campaña de persecución política.

"Somos objeto de una persecución política desde el poder", aseveró.

Al llegar a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar su impugnación y conseguir que se les considere partido político, con personalidad para contender en el próximo proceso electoral del 6 de junio, dijo que la resolución que tomó el Consejo General del Instituto electoral se basó en una regla "inventada".

"No tiene fundamento la resolución quieren aplicarnos una regla que no existe, que no está fundada ni motivada", aseveró en un mitin que se celebra esta mañana frente a la sede del INE.