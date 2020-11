Felipe Calderón calcula 300 mil muertos por Covid-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Felipe Calderón arremetió contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que llamó el torpe, irresponsable, negligente y hasta criminal manejo que ha hecho de la pandemia del Covid-19 en nuestro país.

Al participar en el homenaje póstumo a uno de los panistas más destacados de las últimas décadas, Juan de Dios Castro, Calderón Hinojosa calculó que en México la pandemia ha dejado más de 300 mil muertes y aproximadamente 15 millones de mexicanos contagiados, y la mayoría son ocultos.

En este contexto, Calderón recordó que esta pandemia también se llevó a uno de sus amigos y compañero legislador, Juan de Dios Castro, quien murió a causa del Covid.

“La pandemia y más que la pandemia, el torpe manejo, el irresponsable, negligente y a veces hasta criminal manejo, que este gobierno ha hecho de la pandemia en México y que lleva probablemente más de 300 mil muertes de mexicanas y mexicanos y probablemente unos 15 millones de contagios, la gran mayoría unos y otros ocultos, también como la vida de Juan de Dios Castro, descanse en paz”, dijo.

El expanista michoacano reveló que hace aproximadamente un mes y medio platicó con Juan de Dios Castro, a través de una amiga en común, Gabriela Ruiz, y en esa charla, el panista duranguense le reclamó porque no lo invitaron a su movimiento de México Libre.

Reveló que recordaron viejas anécdotas y acordaron renovar su ánimo de servir a México, y quedaron en verse después de que pasara la pandemia, sin embargo, lamentablemente eso ya no ocurrió.

“Hace apenas un mes y medio tuvimos la oportunidad de charlar a través de una querídisima amiga común, Gabriela Ruiz, me hizo llegar su reclamo de que no lo habíamos invitado a la causa que estábamos impulsando fuertemente por todo el país. Platicamos largamente, recordamos viejos tiempos, renovamos nuevamente nuestro ánimo de servir a México, nos vestimos nuevamente en nuestras casacas y armaduras de lucha y de guerreros, y decidimos continuar por vías nuevas, pero ya lo platicaríamos y nos veríamos una vez que pasara la pandemia, pero desgraciadamente eso no ocurrió”, dijo Calderón.

En su oportunidad, el expresidente Vicente Fox, también participó en esta ceremonia y recordó que colaboró en su administración como consejero jurídico y dijo que siempre tuvo un respeto total a la ley.

Y dijo que en su administración, 2000-2006, todos, él como Presidente y sus colaboradores siempre tuvieron respeto por la ley y por la Constitución, así como respetuosos del régimen republicano.

"Le aprendimos su total apego a la ley, siempre fue un hombre de ley y siempre eso en mi gobierno fue lo que apreciamos, el apego a la ley, el apego incondicional a la ley así fuera el Presidente o a si fuera un secretario de estado, así fuéramos cualquier persona que participaramos en ese equipo, apegados 100% a la ley y a la Constitución, respetuosos del régimen republicano, entender muy bien cuáles eran los atributos y facultades de cada uno de los tres poderes y respetar al otro poder, respeto a los derechos humanos, respeto pues a la ley en todas su formas y establecimiento, formidable como maestro y como parlamentario”, dijo Fox en este evento que se desarrolló en el Comité Directivo Estatal de Durango.

En su oportunidad, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, destacó el papel del Castro Lozano como uno de los máximos tribunos que ha tenido México, quien dejó profunda huella en la vida política del país.

“Cuando hablaba Don Juan de Dios, todos callaban, todos escuchaban y al final todos aplaudían”, recordó.

También participó el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, quien destacó las enseñanzas y el apego a la ley del panista.